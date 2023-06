Moderní pětibojaři Křenková s Vlachem jsou mistry Evropy

Krakov - Moderní pětibojaři Karolína Křenková, Martin Vlach vyhráli smíšenou štafetu na mistrovství Evropy v Krakově. Na multisportovních Evropských hrách v Polsku přidali na konto české výpravy čtvrté zlato.

Křenková s Vlachem zvítězili se ziskem 1406 bodů o pět bodů před maďarskou dvojici Mihály Koleszár, Kamilla Rétiová, třetí skončili Samuel Curry, Jessica Warleyová z Británie. Triumfem Češi napodobili dosud jediné zlato z mixu na ME Natálie Dianové a Jana Kufa z roku 2016.

Dnes Křenková s Vlachem vykročili za medailí třetím místem po šermu. Před závěrečnou disciplínou běhu se střelbou se dělili o prvenství. Na začátku kombinované disciplíny Vlach věřil, že to dobře dopadne.

"Nesledoval jsem výsledky, myslel jsem si, že budeme startovat třetí, čtvrtí. Ale když jsem zjistil, že startujeme na děleném prvním místě, sobě i Káje jsem věřil. Předala mi tak, že to nebylo daleko, v tomhle si zrovna věřím, v jiných disciplínách tolik ne, ale v kombi ano," uvedl Vlach v nahrávce pro média.

Nadšená byla i Křenková. "Bylo to perfektní, krásně jsme se doplňovali. Mě to i dojalo, když jsem Martina viděla na běhu. On je král laser runu, takže jsem věděla, že je to skoro stoprocentní," uvedla. Oba si spravili chuť po neúspěšném semifinále v individuálních závodech.

Ty vyvrcholí v Krakově v sobotu, ve finále se představí i Lucie Hlaváčková a Marek Grycz.

Mistrovství Evropy a Evropské hry v moderním pětiboji v Krakově - smíšená štafeta: 1. Vlach, Křenková (ČR) 1406, 2. Koleszár, Rétiová (Maď.) 1401, 3. Curry, Warleyová (Brit.) 1395.