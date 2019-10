Modeláři sestavili v Hluku kolejiště odkazující k období 80. let

Hluk (Uherskohradišťsko) - Přes 150 metrů dlouhé modulové kolejiště sestavili modeláři ve sportovní hale v Hluku na Uherskohradišťsku. Lokomotivy a vagony, které se po něm pohybují, odkazují svým vzhledem k období 80. let minulého století. Kolejiště v měřítku 1:87 disponuje jednou hlavní a třemi odbočnými tratěmi, řekl ČTK Jan Miklenda ze spolupořádajícího Klubu železničních modelářů Slovácko.

Na sestavení kolejiště se podílelo přes 60 modelářů z České republiky, Slovenska a Polska. Jeho součástí je 12 velkých stanic. Zatímco některé z nich jsou fiktivní, jiné, jako například Luhačovice, Kadaň nebo Medlešice, skutečně existují. "Dorozumíváme se mezi sebou pomocí telefonu. Ještě koncem 80. let to bylo naprosto běžný způsob zabezpečení dopravy," uvedl Miklenda.

Provoz vlaků se řídí speciálně vytvořeným jízdním řádem, který má i svou grafickou podobu. "Grafikon je sestavený speciálně pro toto rozložení stanic. Je to uzpůsobeno tak, aby všechny tratě byly pokud možno vytížené, aby to nebylo tak, že někde projede vlak jednou za dvě hodiny, jak je to na skutečné železnici," řekl Miklenda.

Po tratích jezdí přes 20 lokomotiv a zhruba 200 nákladních a osobních vagonů. "Hnací vozidla mají unifikovaný nátěr, který se od roku 1982 vyznačoval tím, že na čelech červených lokomotiv byl žlutý pruh. Motorové vozy pak většinou byly béžové s červeným nebo už také červené se žlutým pruhem. Na nákladních vagonech je toto časové období poznat podle osmimístného čísla vozu, nikoliv pětimístného, jako to bylo podle platných předpisů Československých drah dříve," doplnil Miklenda.

U kolejiště nelze přehlédnout velké hodiny, kterými se výpravčí ve stanicích řídí. "Vzhledem k tomu, že máme kratší mezistaniční úseky, než je skutečnost, abychom dosáhli reálných časů, používáme zrychlený čas. Běží nám pětkrát rychleji. Provoz je řízený digitálně, každá lokomotiva má svůj ovladač," uvedl Milan Černohorský z ostravského modelářského klubu OstraMo, který se na setkání také podílí.

Kolejiště vydrží v Hluku do nedělního poledne. Poté je modeláři rozeberou na jednotlivé části, takzvané moduly, které si odvezou domů.