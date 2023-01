Moc si toho vážím, řekl Sýkora poté, co Pardubice vyřadily jeho dres

Pardubice - Na počest klubové legendy Petra Sýkory vyřadilo pardubické Dynamo číslo 37 z užívání. Bývalý útočník si užil slavnostní chvíli před extraligovým zápasem hokejistů Pardubic s Plzní. Vrcholem zhruba půlhodinového ceremoniálu byl moment, při němž dres obávaného kanonýra vystoupal ke střeše pardubické arény.

Sýkora se stal třináctým hráčem v historii pardubického klubu, jehož číslo bylo slavnostně vyřazeno. "Chtěl bych poděkovat vedení klubu a všem, kteří se podíleli na přípravě pro mě tak úžasného večera. Moc si toho vážím. Děkuji rodině, kamarádům, spoluhráčům i trenérům. A v neposlední řadě vám divákům. Bylo mi ctí tady hrát," řekl Sýkora v závěru ceremoniálu na ledové ploše.

Slavnostní moment s ním prožila jeho rodina a další hosté, kteří hráli podstatnou roli v jeho kariéře. Po červeném koberci postupně přišli Tomáš Divíšek, Josef Marha, Petr Tatíček, Jaroslav Bednář, Aleš Volek a Tomáš Rolinek. Do Česka přijel i švýcarský trenér Arno Del Curto, který Sýkoru vedl v Davosu. Videopozdrav pak natočil útočník Andres Ambühl, stejně jako hráči současného pardubického týmu.

"Nějak jsem si to celé představoval, ale určitě ne takhle. Byl to krásný zážitek, jsem za něj opravdu vděčný," uvedl Sýkora po utkání, které Pardubičtí vyhráli po obratu 4:3 a navýšili náskok v čele tabulky. "Jsem hlavně rád, že se vyhrálo. Pro hokejisty je to v takové dny těžké. Rozcvičovali se jinde, vše bylo trochu posunuté. Vím, že to není jednoduché, moc klukům gratuluji," vzkázal Sýkora.

V české extralize nastupoval výhradně v dresu Pardubic. Včetně baráže odehrál 919 utkání s oslnivou bilancí 393 branek a 280 asistencí. S Východočechy vyhrál dvakrát mistrovský titul, rovněž dvakrát se stal nejlepším střelcem soutěže. V Dynamu Sýkora stále pracuje jako skaut a trenér individuálních dovedností.

Po utkání byl pak na ledě společně s hráči Dynama při děkovačce. "Bylo to nečekané, protože jsem ještě dvě minuty před koncem nic nevěděl. Na druhou stranu to bylo krásné. Rád jsem to zase viděl z ledu," řekl Sýkora, který i po zápase slyšel obrovský aplaus pardubické arény.

Jako již během ceremoniálu, při němž útočník prožil hned několik silných okamžiků. "Těch věcí bylo více, během večera se to tak střídalo. Když mluvila manželka, vzpomínka na Adama Svobodu, proslovy kluků i pana majitele… Všechno na mě působilo velice silně," poznamenal Sýkora.