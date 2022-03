Mnozí Rusové dávají najevo podporu své armádě na Ukrajině písmenem Z

Moskva - V Rusku mnozí lidé začali dávat najevo podporu ruským silám na Ukrajině pomocí písmena "Z", které umisťují například na své automobily, domy nebo i oblečení. Symbol odkazuje na skutečnost, že právě písmeno Z je vyobrazeno na tancích a další vojenské technice nasazené na Ukrajině. V ruském veřejném prostoru se objevuje jako protiváha hesla "nět vojně" ("ne válce"), které používají ruští odpůrci invaze na Ukrajinu.

Někteří si význam písmena "Z" na tancích vykládají jako zkratku pro heslo "za pobedu" (za vítězství) nebo slova "Zapad" (Západ), uvedl jeden z uživatelů twitteru. "Ať je to jak chce, tento symbol, který se objevil teprve před pár dny, se stal symbolem nové ruské ideologie a identity," doplnil tento uživatel. Výklad symbolu jako heslo "za pobedu" podpořilo i ruské ministerstvo obrany na instagramu.

Naopak odpůrci invaze na Ukrajinu vyjadřují nesouhlas s ruskými aktivitami na Ukrajině heslem "ne válce". Mezi lidmi však panují obavy, že za jeho použití nebo šíření na sociálních sítích jim mohou hrozit postihy, například na základě nově přijatého zákona o lživých zprávách. Norma, která byla přijata zhruba týden po zahájení invaze na Ukrajinu, předpokládá pokuty nebo odnětí svobody až na 15 let za šíření nepravdivých nebo diskreditujících zpráv o ruské armádě nebo za výzvy k přijetí protiruských sankcí.

Ruské vedení nepoužívá pro označení konfliktu na Ukrajině slovo válka. Aktivity ruských sil na Ukrajině nenazývá slovem "invaze", ale souslovím "speciální vojenská operace".

Na základě nového zákona už bylo v Rusko zatčeno 60 lidí, napsal opoziční portál Meduza. V jednom případě byla zatčena žena z Krasnojarsku na Sibiři za to, že napsala slova "ne válce" do sněhu. Na sociálních sítích se také začalo šířit video, na němž heslo napsané do sněhu ničí nohou policista.

Na nedělních protiválečných demonstracích bylo v Rusku zadrženo celkem asi 4400 lidí, informoval také portál Meduza. Některé z nich policisté bili, polévali vodou nebo proti nim používali paralyzéry.