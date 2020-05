Mnoho lidí nosí dál venku roušky, i když už nemusí

Praha - I když lidé v Česku ode dneška už nemusí venku nosit při dodržení odstupů roušky, velká část z nich si i dál nos a ústa na veřejnosti zakrývá. Někteří si nasazovali roušku jen při průchodu kolem ostatních, v některých městech podle zjištění zpravodajů ČTK nosili roušky častěji senioři. Všichni bez rozdílu pak dál povinně nosí ochranu dýchacích cest při použití veřejné dopravy, v obchodech, úřadech, nemocnicích a dalších vnitřních prostorech.

Nošení roušek, respirátorů či šátků bylo v Česku kvůli epidemii nového koronaviru až na výjimky povinné od 19. března. Kvůli počátečnímu nedostatku ochranných pomůcek si je lidé vyráběli sami. Roušky se staly zřejmě nejvýraznějším symbolem mimořádných omezení volného pohybu i běžných aktivit kvůli nemoci covid-19, které stát v posledních týdnech postupně ruší.

V ulicích Prahy či na zastávkách MHD měla dnes ráno roušku převážná většina lidí. Například v Michli, v Italské ulici na Vinohradech, na Olšanském náměstí na Žižkově nebo v okolí Vítězného náměstí v Dejvicích bylo patrné, že ústa a nos si zakrývaly odhadem dvě třetiny chodců. Podobná situace byla i v centru Prahy v Jindřišské ulici, na Národní třídě či kolem hlavního nádraží. Někteří ji měli "v pohotovosti" na krku, jen naprosté minimum lidí nemělo roušku vůbec. Pražané čekající na zastávkách roušky často nosili i v případě, že mezi sebou při čekání dodržovali větší než dvoumetrové rozestupy.

Na železničních nádražích v Praze, Ostravě nebo Olomouci většina lidí roušky ráno používala, a to nejen uvnitř výpravních budov, ale i na nástupištích. Cestující je často sundávali až po východu z nádražních budov. Ve vlacích jsou roušky nadále povinné. Na nádraží v Radotíně mělo ráno roušku odhadem 80 procent lidí čekajících na vlak do centra Prahy. Při příjezdu vlaku již měli všichni roušku na obličeji. Naopak v Černošicích lidé, kteří šli po ulicích, roušky často neměli, stejně jako ti, co čekali kolem osmé hodiny ráno na tamním nádraží.

V Plzni měla zhruba polovina lidí v ulicích kolem centra roušky nebo respirátory. "Vím o tom, že už se to nemusí, ale pořád mám strach, hlavně o své nejbližší," řekla ČTK zhruba padesátiletá žena. "Zvykl jsem si už na ni, je to pěkný módní doplněk. Budu ji nosit už asi pořád," řekl asi dvacetiletý mladík. Roušky měli i policisté při venkovním šetření dopravní nehody v Plzni na Rokycanské třídě. "Nemáme problém se zákazníky, že by vstupovali do obchodů bez roušky, lidé mají disciplínu," uvedl člen ochranky před jedním z plzeňských supermarketů. Do obchodu podle něj přišel dokonce jeden starší muž jen v trenýrkách, ale roušku měl.

V Ostravě nadále většina lidí nosí na ulici roušky, i když nemusí. K vidění jsou často třeba dva lidé, kteří jdou spolu, jeden roušku má, a druhý ne. Před nastoupením do tramvaje nebo autobusu, stejně tak před vstupem do obchodu si roušky nasazují všichni. Někteří lidé ale mají roušky pod nosem.

V Olomouci většina lidí vyrazila do ulic bez roušky. Nos a ústa si chránili hlavně senioři. Roušku či respirátor si nasadili také někteří mladí, mezi kterými nechyběl ani cyklista jedoucí přes centrum či řidička osobního automobilu. Hodně lidí nosí roušku nebo šátek na krku, aby si ochranu mohli rychle nasadit před vstupem do obchodu a vozidel MHD.

V ulicích v centru Hradce Králové ráno i nadále převažovali lidé s rouškami na obličeji. Někteří o zrušení povinnosti nosit venku roušky nevěděli, jiní to i nadále považují za přínosné. "Je to moje rozhodnutí, považuji se za rizikovou skupinu, takže roušku budu nosit i nadále. Co jsem vyšel ven, viděl jsem řadu lidí, co chodí nakupovat do obchodů bez roušek, a to není dobré. V uzavřených prostorech by se na to mělo více dbát," řekl ČTK Milan Zumr.

Možnost sundat si venku roušku v Karlovarském kraji využila jen část lidí. Například v Sokolově na první pohled asi polovina lidí na ulicích ráno roušku stále měla. Někteří ji mají nasazenou ledabyle nebo jen pod bradou. Ráno ale většina lidí na ulicích mířila do zaměstnání nebo do obchodu, a to z velké části veřejnou dopravou, kde je dál povinné si dýchací cesty zakrývat.