MMR zpracovává krizový akční plán do r. 2022 pro cestovní ruch

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpracovává mimořádný krizový akční plán pro cestovní ruch do roku 2022. Obsahovat bude opatření, která by měla pomoci firmám podnikajícím v tomto odvětví. Zahrnovat bude i dlouhodobé aktivity, které by měly podpořit obnovu cestovního ruchu. Potřeba jsou ale také změny legislativy na úrovni EU. V reakci na pondělní videokonferenci ministrů EU odpovědných za cestovní ruch, to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Dostálová na neformální videokonferenci upozornila na potřebu prodloužení podpůrných opatření a tzv. dočasného rámce, který přijala Evropská komise. Stanovila v něm podmínky, za kterých bude rychle schvalovat programy veřejných podpor na žádosti členských států v souvislosti s koronavirem. Podle Dostálové by pro firmy měla být k dispozici dostatečná likvidita. "S ostatními členskými státy se shodujeme na nutnosti silnější koordinace opatření na celoevropské úrovni," uvedla.

Videokonference byla podle MMR zaměřena na sdílení nejaktuálnějších informací o dopadech současné situace ohledně koronaviru na cestovní ruch a o přijatých opatřeních ke zmírnění dopadu koronavirové krize v zemích EU.

Tuzemské cestovní kanceláře mohou podle nové české legislativy místo hotovosti za zaplacené zálohy za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům vystavovat na příslušné částky poukazy. MMR by také mělo připravovat rekreační poukazy pro zaměstnance a živnostníky, které by se daly odečíst z daňového základu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy představa, že by takové poukazy pořizovaly za současné situace firmy, není reálná. Pokud by taková podpora měla být, tak jedině v režii státu. Navíc by neměla být primárně směřována na hotely, ale celý segment cestovního ruchu, tedy gastronomická zařízení, průvodcovské služby i památkové objekty, uvedl dnes na videokonferenci Svazu průmyslu a dopravy.

V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Odvětví každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Cestovní ruch podle státní agentury CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letošní propad kvůli koronaviru se odhaduje na 45 procent.