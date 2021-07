MMR: V programu Živel lidé podali 759 žádostí o podporu,vyplaceno bylo 40 záloh

Praha - Lidem z oblastí zasažených tornádem bylo z programu Živel dosud vyplaceno 40 záloh za 20 milionů korun. Státní fond podpory investic (SFPI) eviduje 88 žádostí o zálohy. Fond k dnešku přijal 759 žádostí o podporu, většina je na opravu bydlení. ČTK to dnes za odbor komunikace ministerstva pro místní rozvoj (MMR) sdělil David Hořínek. Příjem žádostí začal 2. července. Obyvatelé zasažených lokalit mohou získat dotaci až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru.

Zálohová dotace 500.000 korun je určena na demolici a přípravu projektové dokumentace. Prvních 12 záloh bylo podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) odesláno v pátek. Vyplácení podle ní závisí na potvrzení obcí, že jsou domy určené k demolici. Bouře doprovázená tornádem na konci června nejvíce zasáhla jihomoravské obce. Poškodila 1200 domů, zhruba 200 jich je nutné zbourat.

Podporu až dva miliony korun mohou lidé čerpat na opravu bydlení nebo pořízení nového. V případě bytového domu lze tuto částku získat na každý byt. Maximální pomoc se počítá jako rozdíl mezi náklady na opravu nebo nové bydlení, 70procentní výší vyplaceného pojistného plnění a jinou státní podporou. Původně se mělo započítat plné pojistné, v reakci na kritiku MMR program upravilo. Změnilo také znění, podle kterého měly být dotace sníženy o dary z veřejných sbírek. Ty se tak nezapočítávají.

Pokud náklady překročí limit dotace, mohou lidé požádat o úvěr od 30.000 do tří milionů korun s fixní úrokovou sazbou jedno procento. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení například v případě narození dítěte nebo ztráty zaměstnání. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.

Do doby splacení půjčky, nebo po dobu deseti let od poskytnutí dotace, pokud žadatel není příjemce úvěru, může příjemce pomoci převést vlastnické právo k obydlí na jiného člověka jen se souhlasem SFPI. Obnovené nebo nové bydlení musí být deset let pojištěno proti živelní pohromě.

Hasičům na jihu Moravy zbývá zdemolovat 21 domů, řekl dnes novinářům ředitel hasičů Jihomoravského kraje Jiří Pelikán.

Bouře s tornádem o rychlosti až 324 kilometrů v hodině postihly Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádaly si šest životů a desítky zraněných. Živel způsobil milionové škody také na Lounsku.