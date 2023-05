MMR a MPSV předložila návrh nového zákona o podpoře v bydlení

Praha - Ministerstva pro místní rozvoj a práce předložila nový zákon o podpoře v bydlení. Podle návrhu by v Česku v roce 2025 měla v řadě obcí začít fungovat nová kontaktní centra bydlení. Poskytovala by poradenství lidem v bytové nouzi, evidovala by dostupné byty a pomáhala bydlení zprostředkovat. Pronajímatelé by měli mít od krajských úřadů garanci, že dostanou nájem či úhradu za případné škody. Nájemníkům by se v případě potřeby věnovali sociální pracovníci. Normu zveřejnila vláda na svém webu.

"Cílem zákona je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154.000," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj v tiskové zprávě. Podle resortu nová norma zajistí obcím financování opatření k řešení bytové situace a díky prevenci sníží náklady státu kvůli dopadům bytové nouze, omezí také obchod s chudobou. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) chybějící zákon o bydlení představuje od 90. let dluh státu, norma chybí i podle Ústavního soudu.

Podle návrhu by v obcích s rozšířenou působností měla vzniknout kontaktní místa pro bydlení. Měla by poskytovat poradenství a bydlení v případě potřeby zprostředkovat. Vedla by evidenci lidí v bytové nouzi či ohrožených ztrátou bydlení. Evidovat by měla také dostupné byty. Prověřovala by i to, jestli bydlení splňuje technické či hygienické požadavky. Nastavit by se měl systém podpor a záruk pro pronajímatele, tedy garance úhrady škod či nájmu. Počítá se s asistencí, nájemníkům by se měli věnovat sociální pracovníci.

Podle ministerstva pro místní rozvoj stojí bytová nouze veřejné rozpočty ročně asi 2,4 miliardy korun. Dopadá na zaměstnanost, vzdělávání dětí či poskytování zdravotní péče. Změny mají vyjít na 1,5 miliardy ročně. Podle resortu by tak vysoké měly být díky prevenci a lepšímu bydlení pak ale i úspory, částky by se měly vyrovnat po pěti letech.

Připomínky mohou resorty, kraje či odbory posílat do 28. června, poté se norma upraví. Vláda by ji měla podle svého legislativního plánu dostat v říjnu. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes uvedlo, že to bude listopad. Předloha by měla platit od ledna 2025 a část ustanovení pak od července 2025.

Fialova váda v aktualizovaném programovém prohlášení píše, že v prvních dvou letech svého volebního období připraví zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím "soubor volitelných nástrojů" k řešení bytové situace. Nastavit by měl pravidla financování. Kabinet slibuje také to, že nachystá "finanční nástroje" na výstavbu dostupných nájemních bytů. "Na konci volebního období by se tak mohlo stavět až 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí vláda v prohlášení.

Zákon o sociálním bydlení měly v plánu v minulých volebních obdobích už tehdejší vlády. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) se na normě neshodl a neprosadil ji. Vláda Andreje Babiše (ANO) slibovanou legislativu nahradila záhy dotačním programem, z něhož se například v roce 2020 postavilo v celé republice 70 bytů.