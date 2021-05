MMF: Ukončit pandemii je možné, bude to ale stát 50 miliard dolarů

Washington - Mezinárodní měnový fond (MMF) dnes představil plán, jak ukončit nynější pandemii covidu-19. Je na to podle něj potřeba vynaložit asi 50 miliard dolarů (1,05 bilionu Kč), což je cena za dostatečné očkování. Pokud má pandemie skončit, je podle měnového fondu potřeba do konce letošního roku naočkovat minimálně 40 procent světové populace a do konce prvního pololetí roku příštího mít naočkováno alespoň 60 procent lidí v celém světě.

Pokud se to podaří, bude to znamenat, že do roku 2025 se do globální ekonomiky dostane ekvivalent devíti bilionů dolarů (téměř 188 bilionů Kč). To je podle propočtů MMF výsledek rychlejší obnovy ekonomické aktivity, z čehož budou potenciálně nejvíce těžit bohaté země.

Koronavirová krize už má v celém světě na svědomí více než 3,5 milionu lidských životů a nynější prognózy naznačují, že situace se i v příštím roce bude zlepšovat značně nerovnoměrně. To pro svět představuje značné riziko, uvedl měnový fond.

Výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová účastníkům zdravotnického summitu řekla, že dává smysl, když bohaté země zvýší své příspěvky, aby tak pomohly pandemii co nejdříve ukončit. Summit zorganizovala Evropská komise (EK) a skupina ekonomicky významných zemí G20.

"Vyspělé země - které byly požádány, aby k tomuto úsilí přispěly nejvíce - budou mít pravděpodobně nejvyšší návratnost investic do veřejného sektoru v moderní historii. Připadne na ně 40 procent růstu hrubého domácího produktu (HDP) a zhruba jeden bilion dolarů (téměř 21 bilionů Kč) z dodatečných daňových příjmů," uvedla Georgievová.

Návrh, který připravila hlavní ekonomka MMF Gita Gopinathová a ekonom fondu Ruchir Agarwal, navazuje na snahu některých dalších organizací a skupin, včetně Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, OSN či Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedla agentura Reuters.

Realizace plánu přijde na zmíněných asi 50 miliard dolarů, z čehož zhruba 35 miliard bude zaplaceno z grantů od bohatých zemí, soukromých i multilaterálních dárců. Zbylých 15 miliard dolarů poskytnou národní vlády, které k tomu využijí financování s nízkým či nulovým úrokem dostupným přes multilaterální rozvojové banky.

Země G20 už se přihlásily k potřebě poskytnout granty zhruba za 22 miliard dolarů, což znamená, že je potřeba získat ještě dalších asi 13 miliard, aby se dosáhlo celkové částky 50 miliard USD, uvedli autoři návrhu. Plán počítá s poskytnutím financování předem, s darováním vakcín a s kroky, které umožní volný přeshraniční pohyb surovin i hotových vakcín, stejně jako s investicemi zhruba za osm miliard dolarů na rozšíření a zvýšení výroby vakcín v celém světě.

Mezinárodní měnový fond odhadl, že v letošním roce by se mohla darovat asi jedna miliarda vakcín, i když budou jednotlivé státy při očkování upřednostňovat své občany. Další miliarda očkovacích dávek by se mohla vyrobit do začátku příštího roku, což by mělo pomoci snížit nenadálá rizika, například že se objeví nové varianty koronaviru, které budou vyžadovat přeočkování.

Vzhledem k tomu, že dodávky vakcín jsou ještě omezené, návrh počítá s výdaji za 30 miliard dolarů na rozsáhlé testování, dostatečnou terapii a přípravy na distribuci vakcín. Dvě miliardy dolarů by měly jít na vyhodnocení a případné využití možnosti získat z jedné vakcíny více dávek. Bez okamžité reakce by mnoho rozvojových zemí a mladých tržních ekonomik možná muselo počkat až do konce příštího roku nebo i déle, než dostanou pandemii pod kontrolu, upozorňují autoři návrhu.