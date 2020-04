MMF letos čeká nejhlubší recesi globální ekonomiky za 90 let

Washington - Mezinárodní měnový fond (MMF) kvůli pandemii způsobené koronavirem očekává letos propad globální ekonomiky o tři procenta. Ještě v lednu předpovídal na letošní rok vzestup hrubého domácího produktu (HDP), a to o 3,3 procenta. Fond to uvedl ve svém jarním výhledu globální ekonomiky. Světové hospodářství tak podle fondu směřuje letos k nejhlubší recesi od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Česká ekonomika pode výhledu MMF letos klesne o 6,5 procenta.

Eurozóna podle MMF letos vykáže propad o 7,5 procenta, nejdramatičtější vývoj ekonomové fondu čekají v Itálii, kde předpovídají propad o 9,1 procenta. V Německu čekají hospodářský propad o sedm procent, ve Francii o 7,2 procenta.

"Za tři měsíce, od naší poslední aktualizace výhledu světové ekonomiky, se svět dramaticky změnil. O pandemickém scénáři jako o jedné z možností jsme se v minulých diskusích o vývoji ekonomiky zmínili, nikdo z nás si ale dost dobře nedokázal představit, jak to bude skutečně vypadat a co to bude znamenat pro ekonomiku," píše se ve zprávě MMF.

Spojené státy, tedy největší ekonomika světa, podle měnového fondu letos vykážou propad o 5,9 procenta. Po něm by ale měl příští rok přijít vzestup o 4,7 procenta.

Z velkých ekonomik by se propadu měla vyhnout Indie i Čína, i tyto země ale zaznamenají prudké zpomalení tempa růstu. Zatímco čínská ekonomika letos podle MMF zpomalí na 1,2 procenta z loňského tempa 6,1 procenta, u té indické ekonomové čekají zpomalení na 1,9 procenta proti růstu o 4,2 procenta loni. V případě Číny to bude znamenat nejhorší výsledek od roku 1976, kdy čínská ekonomika vykázala pokles o 1,6 procenta. Od té doby růst nikdy nebyl slabší než tři procenta.

Příští rok by ale už měl být ve znamení citelného zotavení. Měnový fond předpokládá, že globální ekonomika vykáže růst o 5,8 procenta, zatímco v lednové aktualizaci svého výhledu ještě počítal s růstem světového HDP o 3,4 procenta. Fond nicméně upozorňuje, že vychází z dat, která jsou právě k dispozici. Jestliže se vývoj pandemie bude výrazně lišit od předpokladů, pak bude nutné upravit i výhled vývoje globální ekonomiky.

Česká ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru klesne o 6,5 procenta, zatímco loni o 2,6 procenta vzrostla. V jarním výhledu světové ekonomiky to uvedl Mezinárodní měnový fond. Pokud se prognóza naplní, bude to znamenat zdaleka nejhorší výsledek v novodobé historii země. Tak výrazný pokles česká ekonomika nezaznamenala ani za globální finanční krize v roce 2009.

Na příští rok už ale fond očekává citelné oživení, růst hrubého domácího produktu (HDP) by měl v Česku dosáhnout 7,5 procenta.

Slovenské ekonomice měnový fond na letošní rok předpovídá propad HDP o 6,2 procenta po loňském růstu o 2,3 procenta. Zotavení v příštím roce ale zřejmě bude slabší než v České republice, ekonomové fondu čekají růst HDP o pět procent.

V předchozí prognóze z loňského října měnový fond předpokládal, že česká ekonomika letos vykáže růst o 2,6 procenta. Slovensku pak fond předpovídal růst o 2,7 procenta.

V regionu střední, východní a jižní Evropy letos čeká masivní hospodářský propad zejména Chorvatsko, pro které je důležitý turistický sektor. Právě na ten pandemie doléhá obzvlášť tvrdě. Hlubokému propadu se zřejmě nevyhnou ani pobaltské státy.

Růst HDP ve vybraných zemích a regionech světa:

Země/oblast 2019 2020* 2021* Svět 2,9 -3,0 (3,3) 5,8 (3,4) Vyspělé země 1,7 -6,1 (1,6) 4,5 (1,6) USA 2,3 -5,9 (2,0) 4,7 (1,7) Eurozóna 1,2 -7,5 (1,3) 4,7 (1,4) Německo 0,6 -7,0 (1,1) 5,2 (1,4) Francie 1,3 -7,2 (1,3) 4,5 (1,3) Itálie 0,3 -9,1 (0,5) 4,8 (0,7) Španělsko 2,0 -8,0 (1,6) 4,3 (1,6) Japonsko 0,7 -5,2 (0,7) 3,0 (0,5) Velká Británie 1,4 -6,5 (1,4) 4,0 (1,5) Kanada 1,6 -6,2 (1,8) 4,2 (1,8) Mladé trhy a rozvojové země 3,7 -1,0 (4,4) 6,6 (4,6) Čína 6,1 1,2 (6,0) 9,2 (5,8) Indie 4,2 1,9 (5,8) 7,4 (6,5) Mladé trhy v Evropě 2,1 -5,2 (2,6) 4,2 (2,5) Rusko 1,3 -5,5 (1,9) 3,5 (2,0) Latinská Amerika a Karibik 0,1 -5,2 (1,6) 3,4 (2,3) Brazílie 1,1 -5,3 (2,2) 2,9 (2,3) Mexiko -0,1 -6,6 (1,0) 3,0 (1,6) Blízký východ a Střední Asie 1,2 -2,8 (2,8) 4,0 (3,2) Saúdská Arábie 0,3 -2,3 (1,9) 2,9 (2,2) Subsaharská Afrika 3,1 -1,6 (3,5) 4,1 (3,5)

Údaje v procentech, v závorkách předchozí údaje z ledna

* odhad

Vývoj HDP, spotřebitelských cen a nezaměstnanosti ve vybraných zemích:

Země Reálný růst HDP Růst spotřebitelských cen Míra nezaměstnanosti 2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021* Česká republika 2,6 -6,5 7,5 2,9 2,1 2,0 2,0 7,5 6,0 Slovensko 2,3 -6,2 5,0 2,8 1,1 1,4 5,8 8,0 7,4 Rakousko 1,6 -7,0 4,5 1,5 0,4 1,7 4,5 5,5 5,0 Litva 3,9 -8,1 8,2 2,2 -0,3 1,7 6,3 8,9 8,1 Slovinsko 2,4 -8,0 5,4 1,6 0,4 1,4 4,6 9,0 6,0 Lotyšsko 2,2 -8,6 8,3 2,7 -0,3 3,0 6,3 8,0 6,3 Estonsko 4,3 -7,5 7,9 2,3 1,5 2,0 4,4 6,0 4,7 Rusko 1,3 -5,5 3,5 4,5 3,1 3,0 4,6 4,9 4,8 Polsko 4,1 -4,6 4,2 2,3 3,2 2,6 3,3 9,9 8,0 Rumunsko 4,1 -5,0 3,9 3,8 2,2 1,5 3,9 10,1 6,0 Ukrajina 3,2 -7,7 3,6 7,9 4,5 7,2 8,5 10,1 9,3 Maďarsko 4,9 -3,1 4,2 3,4 3,3 3,2 3,4 5,4 4,0 Bulharsko 3,4 -4,0 6,0 2,5 1,0 1,9 4,2 8,0 4,5 Srbsko 4,2 -3,0 7,5 1,9 1,4 1,9 10,9 13,4 13,0 Chorvatsko 2,9 -9,0 4,9 0,8 1,3 1,2 7,8 11,5 8,0

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Údaje v procentech

* odhad