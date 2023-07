Mluvčí: Škoda Auto plánuje do budoucna vyrábět ve všech třech závodech v ČR

Logo automobilky Škoda Auto u hlavní vjezdové brány do velkoskladu Škoda Parts Center v Mladé Boleslavi-Řepově.

ČTK/Štěrba Martin

Praha - Automobilka Škoda Auto plánuje v budoucnu vyrábět ve všech třech závodech v ČR elektromobily či komponenty. Pro každý závod a jeho zaměstnance má stanovenou dlouhodobou strategii. ČTK to sdělil mluvčí firmy Pavel Jína. Reagoval tak na vyjádření odborového předáka automobilky Jaroslava Povšíka v E15, podle něhož hrozí, že se výroba elektromobilu Enyaq přesune ze závodu v Mladé Boleslavi do továrny mateřského koncernu Volkswagen (VW) v německém Cvikově. Podle Povšíka je nejasná také budoucnost továrny ve Vrchlabí, v které se vyrábějí převodovky.

"Škoda Auto má pro každý výrobní závod a jeho zaměstnance jasně stanovenou dlouhodobou strategii. Do budoucna plánujeme vyrábět ve všech třech závodech v České republice elektrické vozy případně komponenty," uvedl Jína. Mluvčí zopakoval dřívější vyjádření automobilky, že výroba enyaqů zůstává v hlavním mladoboleslavském závodě a její přesun se neplánuje.

"V současné době se na úrovni koncernu Volkswagen projednávají všechny potenciální scénáře v rámci pokračujícího přechodu na elektromobilitu včetně termínů náběhů výroby nových elektrických modelů. Žádné finální rozhodnutí zatím nepadlo. Proto prosíme o pochopení, ale nebudeme komentovat žádné spekulace týkající se budoucích plánů," dodal mluvčí automobilky.

Deník E15 napsal, že na úrovni koncernu VW se jedná o konečné podobě 72. plánovacího kola, jehož součástí je rozhodnutí o tom, ve kterých závodech se budou vyrábět jednotlivé modely. Povšík se jednání účastní a podle odboráře zatím rozhodnuto není. Kde se budou enyaqy vyrábět, má být jasné v říjnu či listopadu, kdy se bude plánovací kolo uzavírat. Rozhodnutí učiní představenstvo koncernu VW a dozorčí rada.

Elektromobil Škoda Enyaq se v Mladé Boleslavi vyrábí od listopadu 2020 a pro automobilku je podle Povšíka velmi rentabilní. "Velmi se snažíme, abychom o něj nepřišli. Je to první plně elektrické auto Škody, díky kterému splňujeme emisní limity a vyhýbáme se pokutám," uvedl. Nejistá je podle něj i budoucnost závodu Škody Auto ve Vrchlabí na Trutnovsku, který přirovnal k Titaniku.

Jína v zaslaném prohlášení uvedl, že mladoboleslavský závod bude prvním výrobním závodem Škody Auto, který kompletně přejde na výrobu elektromobilů. Následovat budou Kvasiny. "Závod ve Vrchlabí a výroba komponentů v Mladé Boleslavi jsou nedílnou součástí plánu transformace směrem k elektromobilitě a zahrnuje průběžné zvyšování kapacit pro montáž bateriových systémů a zavádění výroby dalších elektrokomponentů, mezi které patří elektrické motory nebo velké komponenty vyráběné tlakovým litím," napsal.

Letos na jaře Škoda Auto oznámila, že do roku 2026 chce mít celkem šest plně elektrických modelů. Vedle modernizovaných vozů Enyaq a Enyaq Coupe nabídne malé SUV s pracovním názvem Small, kompaktní SUV pojmenované Elroq, velké sedmimístné SUV pod označením Space a nově do svých plánů zařadila také elektrické Combi. Automobilka plánuje do elektromobility v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur (zhruba 133,6 miliardy Kč).