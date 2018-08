Ilustrační foto - Automobilka Škoda Auto v závodě Kvasiny na Rychnovsku umožní zájemcům návštěvu výroby, a to svařovny a montáže. Zájemci se k prohlídce mohou registrovat na webu automobilky. Továrna vyrábí modely Superb, Kodiaq, Karoq a pro španělský Seat model Ateca. Na snímku z 22. ledna 2018 pracovníci na montážní lince.

Ilustrační foto - Automobilka Škoda Auto v závodě Kvasiny na Rychnovsku umožní zájemcům návštěvu výroby, a to svařovny a montáže. Zájemci se k prohlídce mohou registrovat na webu automobilky. Továrna vyrábí modely Superb, Kodiaq, Karoq a pro španělský Seat model Ateca. Na snímku z 22. ledna 2018 pracovníci na montážní lince. ČTK/Taneček David

Berlín - Mluvčí koncernu Volkswagen Marc Langendorf odmítl, že na páteční schůzce koncernových značek ve Wolfsburgu se bude rozhodovat o přesunech části výroby Škody z České republiky do zahraničí. ČTK řekl, že půjde pouze o interní jednání, na jehož programu nic takového není.

"Je to interní schůzka velkoobjemových značek," uvedl Langendorf. "To zítra (v pátek) vůbec nebude téma," řekl pak o diskusích o možném přesunu části výroby Škody do zahraničí.

Očekávání, že se o přesunu výroby jednat bude, vyjádřili v týdnu odboráři české automobilky. "Dojde k napínavým okamžikům při přerozdělování, kde existuje obava ze ztráty modelu Superb ve prospěch závodu Emden. Otázkou je, k jakému vyrovnání dojde mezi Škoda Auto a značkou Seat u vozu Seat Ateca," napsali na svém webu.

"Napínavá bude i situace přidělování komponent a jejich jednotlivých dílů. Bude velmi těžké vyvážit solidaritu a potřeby vytížení jednotlivých lokalit," podotkli také odboráři k jednání, jehož se zúčastní jejich předák Jaroslav Povšík.

O dočasném přesunu části výroby Škody německý koncern rozhodl už letos v dubnu. Koncem letošního roku by tak v Osnabrücku na severozápadě Německa mělo začít montování a lakování sportovně-užitkového modelu Škoda Karoq.

Automobilka Škoda se za téměř 30 let, kdy je součástí Volkswagenu, stala jedním z hlavních zdrojů zisku celé automobilové skupiny. V provozní marži, tedy podílu provozního zisku na tržbách, překonala dokonce luxusní značku Audi, a to díky levnější pracovní síle a modulárním platformám Volkswagenu, které snižují náklady.

Příznivá hodnocení vozů Škoda a ziskovost divize ale také způsobují napětí ve skupině, protože značka VW naopak bojuje s vysokými náklady kvůli skandálu s emisemi naftových motorů.