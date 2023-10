Mluvčí na demonstraci v Brně přirovnali útok Hamásu k holokaustu

Brno - Nečekaný útok Hamásu na Izrael připomněl Židům na celém světě středověké pogromy i holokaust, řekl na demonstraci na podporu Izraele na brněnském Dominikánském náměstí předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek. V projevech zaznívalo zejména odsouzení útoků na civilní obyvatele i vyjádření solidarity s lidmi, kteří v Izraeli žijí. Na shromáždění se sešla zhruba stovka lidí, několik z nich neslo izraelské vlajky.

"Židé na celém světě se 7. října probouzeli do hrozného dne. Dění v Izraeli jim připomnělo středověké pogromy i holokaust. To, co se stalo, nikdo nečekal a Izrael na tuto agresi nemůže odpovědět jinak než tvrdou odvedou," řekl Kanarek.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) v projevu připomněla, že na Nové radnici už od minulého týdne jako vyjádření stanoviska vedení města visí izraelská vlajka. "Když jsem na tomto místě stála loni v únoru po útoku Ruska na Ukrajinu, myslela jsem si, že se nic horšího už nemůže stát. Útok Hamásu byl zcela bezprecedentní, byl to útok na malé děti. Člověk si říká, že v takovém světě nechce žít, nechce takovéto události vysvětlovat svým dětem," uvedla primátorka.

Ke shromážděným lidem promluvil i jeden z pořadatelů shromáždění, neurolog Ivan Rektor, starosta městské části Brno-střed i režisér Adam Steinbauer. Zazněla izraelská hymna i několik písní v podání klezmer kapely HaChucpa a shromáždění se po půl hodině rozešlo.

Islamistické hnutí Hamás předminulou sobotu vypálilo na Izrael tisíce raket, zatímco stovky jeho bojovníků překročily hranici Pásma Gazy a začaly vraždit izraelské civilisty a bojovat s izraelskými bezpečnostními složkami. V Izraeli po útoku Hamásu ze 7. října zemřelo nejméně 1400 lidí, většinou civilistů, včetně žen a dětí. Padlých izraelských vojáků je podle aktualizované bilance 299. Zraněno bylo podle izraelského ministerstva zdravotnictví přes 4000 Izraelců, 344 z nich je hospitalizovaných. Hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne, dnes podle agentury Reuters uvedlo, že izraelské útoky v Pásmu Gazy si od začátku konfliktu 7. října vyžádaly již 2808 palestinských obětí a 10.850 lidí při nich utrpělo zranění. Dalších nejméně tisíc lidí se po náletech pohřešuje a pátrá se po nich v troskách budov, uvedl server BBC s odkazem na palestinské úřady.