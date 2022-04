Mluvčí MZV Lenka Do se stala ředitelkou Lipavského kabinetu

Praha - Ředitelkou kabinetu ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) se stala Lenka Do, jež bude nadále i tiskovou mluvčí resortu. Kabinet byl zřízen dnes. Do byla dosud ředitelkou odboru komunikace, na pozici ji nahradí Jan Marian, který na ministerstvu působí od roku 2008. Na odboru vznikne též oddělení pro strategickou komunikaci. Úřad to dnes oznámil na webu.

Lenka Do vystudovala osmileté gymnázium ve Znojmě, následně v Praze bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia a magisterský obor Americká studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Semestr strávila také na University of New Orleans ve Spojených státech.

Pracovala jako externí redaktorka Hospodářských novin, následně též v redakci denního zpravodajství v České televizi. Později nastoupila na britskou ambasádu, kde se věnovala české domácí politice a veřejné diplomacii a poté agendám interní bezpečnosti, spravedlnosti a lidských práv. Mluvčí ministerstva zahraničí je od ledna.

Nové oddělení, které vzniká podle úřadu v souladu s dlouhodobými cíli vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, se bude věnovat problematice komunikačních aktivit v Česku i v zahraničí, například i v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Zaměří se také na dezinformace.

"Aktivní komunikace se stala nezbytnou součástí diplomacie, a to i vzhledem k situaci, kdy čelíme nepřátelskému informačnímu působení Ruska a Číny. Ministerstvo zahraničí tímto krokem přispívá k naplňování Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, přijaté v loňském roce," uvedl resort.