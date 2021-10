Mlékárna Madeta zdraží od ledna výrobky o dvě až tři procenta

České Budějovice - Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022 o dvě až tři procenta. Příčinou jsou vyšší náklady, ceny nafty, elektřiny i obalů, řekl dnes ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý. Vedení mlékárny zároveň očekává, že kvůli všeobecnému zdražování klesne kupní síla v zemi. Předpokládá i konkurenční boj mezi českými mlékárnami a dovozem.

"Když se podívám na nárůst cen nafty a vím, kolik projezdíme za měsíc, tak tam propadneme měsíčně čtyřmi až pěti miliony (korun). Když vidím nárůst cen obalového materiálu a komponentních složek výroby, tak vidím, že tam propadáme taky čtyřmi miliony měsíčně. Když se podívám na ceny energií, elektřiny a potenciálně i plynu, vidím, že to je taky významný nárůst, a ještě nevíme, kde je tomu konec. Když bude stát litr nafty 40 korun, tak si dost dobře neumím představit, že bychom to neprolili do cen na výstupu, výrobků," řekl Teplý.

Bude-li inflace sedm až devět procent, kupní síla v zemi podle něj klesne. Zároveň přijde tlak na vyšší mzdy. To bude Madetu ohrožovat, míní ředitel. "S rostoucími cenami očekávám, že klesne poptávka po zboží obecně, že bude menší spotřební koš. A to jsou všechno faktory, se kterými se musíme do konce roku vypořádat. Počítám, že určitý ústupek ze stany obchodníků bude až po Novém roce," řekl Teplý.

Čeká rovněž, že nastane konkurenční boj mezi tuzemskými mlékárnami a zahraničními. Za možnou velkou ekonomickou ránu označil stav, kdy bude litr nafty za 40 korun. Madetu podle něj ovlivní i navyšování úrokových sazeb, opatření proti inflaci, které ale také posílí kurz koruny. Mlékárna to pocítí při exportu, uvedl Teplý.

Do první poloviny roku hospodařila Madeta dobře. "Teď v druhé polovině nás už trochu srážejí vyšší náklady. Přidali jsme na mzdách, a to poměrně hodně. Vůbec toho nelituji, naopak. Je ovšem potřeba vyšší náklady na mzdy reflektovat navýšenou aktivitou a efektivností," uvedl ředitel ve firemním časopisu. Byl by rád, aby zaměstnanci vzali za svá "velmi razantní" úsporná opatření, zacílená na spotřebu energie, vody i výrobních součástí.

Madeta loni zvýšila meziročně zisk po zdanění téměř o polovinu na 311,4 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží stouply o 1,2 procenta na 5,61 miliardy Kč. Vyplývá to z výroční zprávy.

Madeta má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně 900.000 litrů mléka. Má 170 dodavatelů syrového mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce. V srpnu byla výkupní cena za litr syrového mléka 8,71 koruny.