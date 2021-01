Mlejnek hodnotí sedmé místo na MS dvacítek jako neúspěch

Ilustrační foto - Trenér Karel Mlejnek na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let 12. listopadu 2020 v Litoměřicích.

Ilustrační foto - Trenér Karel Mlejnek na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let 12. listopadu 2020 v Litoměřicích. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Trenér hokejové dvacítky Karel Mlejnek hodnotí výsledek na mistrovství světa v Edmontonu jako neúspěch. Čeští junioři skončili na světovém šampionátu potřetí za sebou sedmí a kouč přiznal, že za světovou špičkou zaostávají.

"Samozřejmě šampionát lze hodnotit z pohledu výsledku jako neúspěšný, skončili jsme ve čtvrtfinále. Nechci žádný alibismus typu covidový rok, kdy hráči měsíc nehráli. Jednoznačně našemu týmu chyběla dovednost v rychlosti a z pohledu produktivity rozdíloví hráči," řekl Mlejnek v on-line rozhovoru s novináři.

"Jednoznačně zaostáváme za top pětkou. Nevychováme rozdílové hráče typu Stützleho z Německa. Hlavně si myslím, že naši hráči jsou produktem nejen společnosti, ale především systému a naší práce v klubech. Tam si myslím, že potřebujeme na všech věkových úrovních práci zlepšit. Hlavně dovednost v kombinaci s rychlostí a správné návyky, na kterých je nejvíc potřeba pracovat, abychom se světu přiblížili. To bylo patrné všem," uvedl kouč.

Naznačilo to podle něj i hodnocení kanadského trenéra Andrého Tourignyho. "Já ho budu citovat z vydání edmontonských novin po našem zápase, že zkrátka aktuálně Češi nemají talent, nemůžou ho ukázat jako ostatní země. Můžou nabídnout srdce, odhodlání, odolnost a díky těmto atributům můžou aktuálně vzdorovat týmům top pětky," uvedl Mlejnek.

"Všichni bychom si velmi přáli, aby to standardem nebylo. Finanční zabezpečení klubů směrem ze svazu i metodickými materiály je, je potřeba zlepšit na všech věkových kategoriích práci v klubu a zaměřit se na výchovu a rozvoj rozdílových hráčů. V momentě, kdy máme nejproduktivnějšího hráče na čtyřech bodech, tak asi nemůžeme pomýšlet výš," prohlásil Mlejnek. Útočník Martin Lang navíc tři (2+1) ze svých čtyř bodů nasbíral v duelu s Rakouskem.

Mlejnek měl v týmu osmičku hráčů, kteří mohou hrát i za rok v Edmontonu a Red Deeru. Vedle brankářů Nicka Malíka, Jana Bednáře, obránce Michaela Krutila a útočníků Michala Guta, Jana Myšáka a Pavla Nováka jsou to ještě zadáci David Jiříček a Stanislav Svozil, kteří se mohou představit i za dva roky v Novosibirsku a Omsku. "Jak David Jiříček, tak Standa Svozil odehráli velmi slušný turnaj. Předvedli to, že si i v konkurenci starších hráčů svou nominaci zasloužili," prohlásil Mlejnek.

Pochvaloval si atmosféru v týmu a skvělou partu při měsíčním pobytu v "bublině" od soustředění ve Vyškově po turnaj v Edmontonu. Byl rád, že to hráči zmiňovali. "Vnímal jsem to stejně. Jestli o tom mluví kluci, tak jsem rád, že to tak je. Potvrdil mi to i jeden z mých výborných asistentů Pavel Trnka, který absolvoval čtvrté mistrovství světa. Na druhou stranu parta, soudržnost a pracovitost týmu je věc jedna a úspěch versus neúspěch druhá," podotkl Mlejnek.

V sezoně poznamenané koronavirem se snažil se svými spolupracovníky najít kandidátům nominace co nejlepší herní vytížení. "Dostali tu možnost, nicméně někteří možná svojí vinou, někteří ne svojí vinou neměli takové herní vytížení před mistrovstvím světa, které mohli mít," uvedl Mlejnek.

Deset hráčů z konečné nominace prošlo projektem Dukla v prvoligových Litoměřicích. "Kvůli covidu a tomu, že hráči nebyli v CHL, tak nám v letošní sezoně projekt Litoměřice pomohl. Byli zapojení jak Šimon Kubíček, Pavel Novák, Filip Koffer, později po říjnovém lockdownu tam byli další hráči přes Martina Langa, Filipa Přikryla, Michala Teplého a Jardu Pytlíka. Samozřejmě prostor pro zlepšení bude vždycky všude," řekl kouč.

Desítka hráčů dostala možnost nastoupit v listopadu za A-tým na turnaji Karjala. "Vyplynulo to opravdu z covidové situace. Chci ještě jednou poděkovat realizačnímu týmu áčka, že k tomu kroku přistoupili a kluci se po tom covidovém martyriu vůbec dostali na led. Jestli to tak bude dál do budoucna, o tom jsme se nebavili a myslím, že je to vždycky předmětem vývoje aktuální sezony," prohlásil Mlejnek.

Jeho tým ve skupině podlehl Švédsku (1:7), zdolal Rusko (2:0), neuspěl s USA (0:7), pojistil postup do play off proti outsiderovi Rakousku (7:0) a vypadl s Kanadou (0:3).

"Po první inkasované brance jak se Švédy, tak s Američany se nám tým z velké časti psychicky sesunul směrem dolů a jsem rád, že aspoň částečně tohle kluci napravili. Na psychické reputaci jsme pracovali ve čtvrtfinále s Kanadou. Mužstvo bylo dobře připravené, předvedlo výkon na hraně svých možností. Bohužel bez vstřelené branky, bez postupu přes čtvrtfinále, což znamená neúspěšné mistrovství světa," prohlásil Mlejnek.

Na sestavě pro čtvrtfinále s Kanadou by s odstupem času nic neměnil. "Myslím, že Lukáš Pařík odchytal slušné utkání s Ruskem. Musel řešit tři čtyři komplikované situace, jinak mu tým velmi pomohl. Bohužel utkání s Amerikou se mu nevyvedlo. Na poslední utkání ve skupině jsme se rozhodli pro Nicka Malíka a z toho důvodu pak i pro čtvrtfinále," doplnil k nasazení gólmanů.

Na příštím šampionátu bude hrát česká dvacítka ve skupině s Kanadou, Finskem, Německem a Rakouskem. "Nechci spekulovat, co bude téměř za rok. Na druhou stranu víme, jak silný ročník a individuality v něm mají Němci a Finové. Máme tuto skupinu a udělejme pokud možno co nejlepší práci, abychom byli co nejlepší," řekl Mlejnek, který má smlouvu ještě na další rok.