Mladým lidem by nemělo být lhostejné dění okolo nich, řekl Pavel studentům

Praha - Nechci zřizovat funkci hradního influencera, který bude mladým říkat, co si mají myslet, hledáme ale cesty ke spolupráci například s Janem Špačkem i dalšími, řekl dnes prezident Petr Pavel studentům na debatě na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Rozhovor připravovaný studenty z iniciativy Zavolíme! vysílali organizátoři do dalších škol v Česku, tématy byly také demonstrace Česko proti bídě, válka na Ukrajině i role první dámy Evy Pavlové, která se připojila ke druhé polovině vysílání.

"Model s (bývalým hradním mluvčím) Jiřím Ovčáčkem jako jedinou tváří hradu, to určitě není něco, v čem bychom chtěli pokračovat. Prezident, který chce svoji funkci vykonávat aktivně, musí být vidět," uvedl prezident. Se smíchem také dodal, že ho manželka už varovala, aby to s vystupováním nepřeháněl, jelikož "to skoro vypadá, že otevřeš konzervu a vyskočí na tebe Pavel".

Eva Pavlová se k rozhovoru připravovanému studenty středních škol a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Univerzitě Karlově připojila ve druhé polovině. Ke své roli první dámy stále přistupuje s jistou rozpačitostí a "stále nerozumí tomu, jak se k tomu dostala". Na svých projektech v oblasti rovnoprávnosti žen ve společnosti, podpory matek-samoživitelek, prevence rozvodovosti a péče o seniory ale již pracuje.

"Za poslední dobu jsem obdržela mnoho dopisů a žádostí o podporu...mám kolem sebe spoustu chytrých lidí z oblasti školství, vzdělávání i sociální sféry, se kterými pracuji na tvorbě webových stránek, které budou fungovat jako první pomoc pro lidi, kteří mě o ni žádají," uvedla první dáma.

Rozhovor s prezidentským párem se dnes kromě odlehčenějších témat, například twitterového účtu prezidentovy kočky Micky nebo Pavlových zážitků ze studia na střední škole, dotkl i témat veskrze seriózních jako je vůle mladé generace měnit svět kolem sebe a jak se tato vlastnost projevuje na Ukrajině.

"Nejen mladí Ukrajinci, ale všichni Ukrajinci mají obrovskou vůli dovést to k vítěznému konci...to, co jim Ruská federace provedla, považují nejen za nespravedlnost, ale také zradu od někoho, koho považovali za slovanské bratry. Zároveň ale nepochybují, že si svoji zemi uhájí," řekl Pavel, který se z cesty po válkou zmítané Ukrajině vrátil v neděli.

Jisté vyčerpání z tématu války na Ukrajině v Česku je podle prezidenta přirozenou obrannou reakcí. "Někteří si ale připustí, že Ukrajinci, kteří trpí, jsou lidé jako my. A že se ten konflikt dotýká nás jako civilizace, i když to nejsou naše města, která hoří, a naši lidé, kteří umírají. Dotýká se nás to jako lidí, kteří chtějí žít v demokratických zemích a to právo chtějí dopřát i ostatním," řekl prezident.

Protivládní demonstrace, na kterých se nezřídka objevují také hesla týkající se války na Ukrajině a české podpory napadené zemi, je podle Pavla třeba brát vážně. "Nechtěl bych to zlehčovat, spousta lidí má potíže se zajištěním základních životních potřeb a chápu, že někdo už neví, kam se obrátit, a necítí od vlády dostatek jistoty," uvedl Pavel a pokračoval: "Ty lidi ale do ulic pošlou v menšině lidé, kteří to myslí dobře, a ve většině se bohužel stanou obětí manipulátorů, kteří využijí jejich přirozený strach a obavy ke svým vlastním cílům".

Lidem, kteří jsou v nejistotách je podle Pavla potřeba maximálně pomoci a informovat je, a těm, kteří "chtějí být za každou cenu v opozici a bořit je potřeba dát jasně najevo, kde ještě jednají v rámci svobody a čím už překračují hranici zákona".

Závěr rozhovoru se dotkl zhoršujících se statistik o duševním zdraví mladých lidí. Pavel studentům popřál, aby se "současnými problémy nenechali převálcovat". "Naprostá většina problémů má svá řešení, i když to tak v tu chvíli vypadat nemusí," uzavřel Pavel.