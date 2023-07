Mladý rybář ulovil v otrokovickém Štěrkovišti téměř dvoumetrového sumce albína

Otrokovice (Zlínsko) - Téměř dvoumetrového sumce albína ulovil v noci na dnešek mladý rybář v otrokovickém Štěrkovišti. Stalo se to na dětském rybářském táboře, kde dvacetiletý vedoucí Jakub Menša učil děti, jak se chytají sumci, řekl dnes ČTK šéfkuchař tábora Michal Kratochvíl. Sumec měřil 196 centimetrů a vážil kolem 60 kilogramů. Pro děti to byl neskutečný zážitek, uvedl Kratochvíl. Po změření a zdokumentování pustili sumce zpět do vody.

"Na táboře se držíme hesla: Chyť a pusť. Sumec dostal jméno Karel. Jde o rekordní rybu v historii tábora, který je už 25 let," uvedl Kratochvíl. Menša sám jezdil deset let na tábor jako dítě, nyní je třetím rokem vedoucí. Sumce tahal z vody asi dvacet minut, návnadou byla živá ryba.

Dětský rybářský tábor Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice má na Štěrkovišti rybářskou základnu. Děti každý den chytají vybranou rybu a jejich úlovky se bodují podle délky ryb. Na táboře jsou tři desítky dětí, loni děti ulovily 1392 ryb, letos jich bude zřejmě více. Týdenní tábor skončí v sobotu.