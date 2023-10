Mladý ragbista ve Skotsku si dal raritní vlastní gól

Londýn - Zatímco ve fotbale nejsou vlastní góly ničím neobvyklým, v ragby se jedná o naprostou raritu. I proto má video z bizarního incidentu, jenž se odehrál v sobotním utkání hráčů do 18 let ve Skotsku, na sociální síti X přes pět milionů shlédnutí.

Kuriózní vlastní gól si vstřelil mladý ragbista týmu Hawick Youth v samotném závěru zápasu proti Gala Wanderers. Ti se snažili o vyrovnání skóre kopem po položené pětce, ale pokus kopáče byl nepřesný a směřoval k zemi už před "háčkem". Jeden z domácích hráčů však v radosti z blížící se výhry padající míč nakopl, a ke své smůle tak nešikovně, že od jeho nohy zamířil přímo mezi tyče.

Rozhodčímu nezbylo nic jiného než připsat dva body Wanderers za úspěšnou konverzi, a vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední akci, zápas za remízového stavu 33:33 ukončit.

"Pískám ragby přes 30 let, byl jsem u spousty zápasů, ale něco takového jsem ještě neviděl," řekl rozhodčí Malcolm Changleng BBC. "V pravidlech je více než 500 bodů a jeden z nich říká, že pokud se míč dotkne hráče a projde brankou, je to konverze. Vlastní pětku si dát nemůžete, protože když položíte míč do svého brankoviště, tak soupeř dostane mlýn. Ale když kopnete míč do vlastní branky, tak to je podle mě technicky vlastní gól," dodal jeden ze svědků neobvyklého incidentu, k němuž došlo shodou okolností právě v době ragbyového svátku, mistrovství světa ve Francii.