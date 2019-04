Mladá Boleslav - Fotbalisty Mladé Boleslavi a Liberce čeká v pondělní dohrávce 28. kola první ligy přímý souboj o šesté místo, které jako poslední zaručuje po základní části účast v nejlepší nadstavbové skupině. Domácí mají na šestém místě tabulky dvoubodový náskok na Slovan a rádi by zůstali jediným týmem jarní části, který ještě neprohrál. Osmý Liberec ale touží potvrdit dobrou bilanci ve vzájemných zápasech, v nichž čtyřikrát za sebou zvítězil bez inkasovaného gólu.

Mladá Boleslav z osmi jarních kol čtyřikrát vyhrála a čtyřikrát remizovala. Doma v lize neprohrála už jedenáctkrát za sebou. Stejně jako při bezbrankové remíze na hřišti Bohemians 1905 jí ale bude scházet s 21 góly nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko, který si odpyká druhou část trestu za osm žlutých karet.

"Máme tři kola do konce základní části, bude to klíčové utkání. Teď s Libercem a pak i se Zlínem to bude kdo s koho, kdo si víc zaslouží první šestku. Chtěli bychom to být právě my. Jde to tuhého, myslím si, že to bude pořádná bitva. Můj tip je, že 2:0 zvítězíme," řekl mladoboleslavský záložník Pavel Bucha.

Liberec tři kola po sobě neprohrál a inkasoval v nich jediný gól, v posledních dvou ligových zápasech uhrál remízu. Na Mladou Boleslav ztrácí dva body a na sedmou Olomouc jeden.

Slovan z posledních 16 vzájemných ligových soubojů prohrál jen dva a ve třech z posledních čtyř duelů v Mladé Boleslavi bodoval. Navíc se mu do sestavy po karetním trestu vrací elitní útočník Libor Kozák.

"Boleslav se velmi dobře posílila, myslím, že v zimě se tam objevilo osm až deset nových hráčů. Je to cítit i na jejich výsledcích. Jejich kvalita šla nahoru, ale chceme tam vyhrát. Jedeme do Boleslavi s jednoznačným cílem bodovat naplno. Ten bodový rozdíl je ještě tak malý, že ten jeden zápas nebude klíčový. Je to v tabulce hodně vyrovnané," konstatoval slovenský trenér Liberce Zsolt Hornyák.

Zápas má výkop v pondělí v 18:00.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první fotbalové ligy: FK Mladá Boleslav (6.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: pondělí 15. dubna, 18:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Dresler. Bilance: 29 8-6-15 44:57. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Hubínek, Hájek, Jugas, Túlio - Tatajev, Takács - Bucha, Matějovský, Fulnek - Přikryl. Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Sýkora, Malinský - Kozák. Absence: Komličenko (8 ŽK), Ewerton (zranění), Ladra, Mešanovič (oba nejistý start) - Oršula (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Mareš, Matějovský (oba 7 ŽK), Hubínek (3 ŽK) - Potočný (11 ŽK), Breite (7 ŽK), Hybš, Malinský, Nešický (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (21) - Potočný (5). Zajímavosti: - Liberec vyhrál nad M. Boleslaví 4x za sebou při celkovém skóre 9:0 a z posledních 16 vzájemných ligových duelů prohrála jen 2 - Liberec bodoval ve 3 z posledních 4 ligových utkání v M. Boleslavi - M. Boleslav jako jediná v lize v 8 jarních kolech neprohrála (4 výhry a 4 remízy) - M. Boleslav doma v lize od srpna 11x za sebou neprohrála a vyhrála tam poslední 3 zápasy při skóre 5:1 - Liberec 3 kola po sobě neprohrál a inkasoval v nich jediný gól - Liberec venku v lize 5x za sebou nevyhrál - Liberec je spolu s Bohemians s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Liberec má vyrovnanou bilanci 9 výher, remíz i proher - Komličenko (M. Boleslav), s 21 góly nejlepší střelec soutěže, si odpyká druhou část trestu za 8 ŽK a proti bývalému klubu nenastoupí - Pázler (Liberec) si může připsat 100. ligový start