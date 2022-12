Mladík, který zabil učitele mačetou, řekl, že ho pedagog k činu vyprovokoval

Praha - Jaroslav Řehák, který letos v březnu podle obžaloby mačetou zabil učitele středního odborného učiliště v pražské Michli, dnes před soudem řekl, že ho pedagog k činu vyprovokoval. Dále se zatím nevyjádřil, jeho výslech bude pokračovat po přestávce. Řehákovi hrozí až dvacetileté vězení.

"Jak jsem říkal všem, nechtěl jsem to udělat, ale on mě k tomu vyprovokoval," řekl v prohlášení u pražského městského soudu Řehák.

Mladík učitele podle obžaloby zavraždil 31. března dopoledne, učitel ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. "V důsledku toho a kvůli jejich dlouhodobě špatnému vztahu, který u něj vygradoval pocitem křivdy a frustrace z uvedeného hodnocení, jež vnímal jako nespravedlivé, obviněný již téhož dne začal přemýšlet nad tím, že učitele usmrtí," popsala dnes státní zástupkyně Jana Murínová.

Řehák chtěl původně podle spisu učitele upálit, obžaloba tvrdí, že téhož dne si v internetovém obchodě objednal zapalovač a benzin. Když mu ale jeho matka 31. března ráno řekla, že pokud se nenajde jiné řešení, bude muset kvůli studijním neúspěchům změnit školu, rozhodl se mladík podle žalobkyně situaci vyřešit hned.

Obžalovaný proto podle vyšetřovatelů předstíral, že jde na procházku, vzal si s sebou 60 centimetrů dlouhou mačetu, nůž a rukavice. Podle obžaloby přišel do školy v Ohradní ulici, kde se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho Řehák napadl, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoct.

Řehákův obhájce soudu řekl, že obžalovaný souhlasí s popisem skutku, odmítá však, že by chtěl učitele nejprve upálit. Řehák podle právníka také nesouhlasí s právní kvalifikací skutku. Řehák je obžalován z vraždy po předchozím uvážení, za kterou mu hrozí 12 až 20 let vězení, například za prostou vraždu by mu mohly soudy uložit trest od deseti do 18 let, za zabití pak tři až deset let vězení.

Soud má dnes v plánu po výslechu obžalovaného přečíst ještě listinné důkazy a některé svědecké výpovědi. Hlavní líčení bude pokračovat 19. prosince výslechem znalců a svědků.