Mladí řidiči zaviní každou desátou nehodu, chybí jim zkušenosti

Praha - Každou desátou dopravní nehodu zaviní mladí řidiči do 24 let. Jejich následky jsou přitom často tragičtější než u nehod zaviněných jinými řidiči. Podle odborníků je hlavní příčinou takových nehod zejména nezkušenost mladých šoférů v kombinaci s agresivním a mnohdy až nebezpečným jízdním stylem. Upozornila na to organizace Záchranný kruh. Nehodovost mladých by se podle odborníků mohla snížit například zavedením povinného dohledu, stát nyní připravuje pro mladé řidiče řidičský průkaz na zkoušku.

V loňském roce při nehodách zaviněných řidiči do 24 let zemřelo 84 lidí, dalších 272 bylo těžce zraněno. Celkem loni při nehodách přišlo o život 547 lidí, nehody zaviněné mladými řidiči si tak vyžádaly každou šestou oběť. Podle statistik pak pravděpodobnost usmrcení u dopravní nehody zaviněné mladým řidičem je až o 75 procent vyšší než u ostatních dopravních nehod. Právě při fatálních nehodách mladých řidičů zahynou obvykle dva nebo více účastníků.

Podle asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty k projektům na prevenci a vzdělávání při běžných i mimořádných událostech, je důležité zvýšit odpovědnost mladých motoristů. "Z auta se v nezkušených a nezodpovědných rukách může velmi lehce stát zbraň, která trvale změní životy řady nevinných lidí,“ uvedla prezidentka asociace Veronika Krajsová.

Jedním z řešení by byl například dohled zkušenějšího řidiče. "Řidič se za zkušeného považuje po ujetí jednoho sta tisíce kilometrů, to je ale v autoškole nemožné. Pokud by ale mohl své první dva až tři tisíce kilometrů absolvovat po boku zkušeného řidiče, pravděpodobnost dopravní nehody by se tím výrazně snížila,"uvedl vedoucí dopravní policie Karlovarského kraje Pavel Žíha.

Stát v současnosti připravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům by v případě jeho přijetí mělo do dvou let od získání řidičského oprávnění hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo běžných 12. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku. Opatření by mělo být součástí připravovaných změn bodového systému, který by se měly uskutečnit ještě letos.

Na silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018. Je to třetí nejnižší počet obětí od roku 1961, odkdy se sestavují ucelené policejní statistiky. Na dosavadní minimum klesl počet těžce zraněných, kterých loni bylo 2110, meziročně o 355 méně.