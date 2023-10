Mladí lékaři ČLK: Přesčasy v prosinci vypovědělo 4900 lékařů

Praha - Prosincovou přesčasovou práci dosud vypovědělo asi 4900 lékařů. Na facebooku o tom informovala Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK). Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z roku 2022 je v akutní péči, která se týká zejména práce v nemocnicích, asi 23.153 lékařských úvazků. Lékaři protestují proti legalizaci možnosti sloužit ročně až 832 přesčasových hodin, dosud zákoník práce počítal s polovinou. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz ČTK uvedl, že věří, že návrhy řešení, které ministerstvo na jednání s lékaři představí, jejich postoj změní.

Podle zástupců sekce už v současné době lékaři v některých nemocnicích slouží víc, než předpokládá zákon. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden přislíbil, že navrhne další změnu zákoníku práce, která vrátí přesčasy na původní počty hodin.

"Věřím, že poté, co v říjnu na plánovaném jednání představíme Sekci mladých lékařů ČLK naše návrhy řešení, a to nejen novelu zákoníku práce, by mohlo dojít ke změně jejich postoje," uvedl dnes na dotaz ČTK mluvčí úřadu Jakob. Zároveň dodal, že předpokládá, že v nemocnicích, které ministerstvo přímo řídí, tuto situaci zvládnou a péče o pacienty nebude omezena.

Nemocnice uzavírají s lékaři dohody o dobrovolné přesčasové práci na celý rok. Lékaři je nyní vypovídají, protože podle nich mají zákonem povolené limity v prosinci už vyčerpané. Již dříve avizovali, že mohou v prosinci chybět lékaři až na 24.000 služeb. Prohlásili, že akutní péče o pacienty ohrožena nebude, mohou být ale podle nich omezeny plánované výkony.

Už dříve mladí lékaři uvedli, že dobrovolná přesčasová práce je na některých pracovištích vynucována, problémy jsou podle nich nyní i s podáváním jejích výpovědí. "Z mnoha nemocnic máme informace o nečistých praktikách odmítání převzetí výpovědí, požadováním výpovědí z celého pracovního poměru a dalších," uvedli zástupci sekce.

Protestující lékaři požadují změnu zákoníku práce a finanční ohodnocení, které bude dostatečně vysoké už za základní pracovní dobu. Podle dřívějších informací tvoří přesčasy a služby zhruba polovinu měsíčního příjmu lékaře. Průměrná hrubá mzda lékaře v roce 2021 byla podle informací Českého statistického úřadu 83.808 korun, průměrná hrubá mzda napříč ekonomikou 37.839 korun.

"Reálný stav je nevyhovující, nesmíme se uspokojit s kosmetickými úpravami beztak ignorované legislativy, žádáme takový zákoník práce, který bude možné dodržovat a následně i kontrolovat. Žádáme adekvátní ohodnocení již za práci v základní pracovní době a změny v postgraduálním vzdělávání lékařů," uvedli zástupci sekce.