Praha - Snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé by mohli získat mladí Češi do 36 let. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy. Vyplývá z návrhu novely zákona o ČNB, který ministerstvo financí koncem minulého týdne poslalo vládě, píšou dnešní Hospodářské noviny (HN). Nyní materiál podle ministerstva financí projedná Legislativní rada vlády, která na to má až 60 dní. Následně o zařazení novely na program jednání vlády rozhodne premiér.

Doposud ČNB ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Navrhované měkčí parametry pro lidi do 36 let se budou týkat jen těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. Pokud návrh schválí vláda a projde oběma komorami Parlamentu, mladí si budou smět vzít v bance na nemovitost hypotéku až o deset procentních bodů nad limit, který ČNB stanoví ostatním. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu až o pět procent více než starší lidé. Celková hypotéka by mohla být také vyšší než u jiných žadatelů.

Změna je důsledkem dohody mezi ministerstvem financí a ČNB. Centrální banka se snaží několik let prosadit zákon, který jí umožní účinněji regulovat hypoteční trh. Zákon se jí nepodařilo prosadit před posledními parlamentními volbami na podzim 2017. Ministerstvo financí se obávalo, že se situace může opakovat i v současné Poslanecké sněmovně, proto předložení návrhu proti původnímu plánu několikrát odložilo. Nyní potvrdilo, že změna je reakcí na debatu v připomínkovém řízení, píše list.

"Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou s nižšími příjmy a úsporami, které jim však většinou v následujících letech vzrostou. Proto jsme jim v návrhu úvěrové ukazatele zmírnili," uvedla Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva. "Podařilo se najít kompromis, aby novela mohla být co nejdříve předložena vládě a poté do Poslanecké sněmovny," doplnila mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

V návrhu zákona se zatím neobjevuje, odkdy by měl platit. Je tam pouze formulace, že jeho účinnost nastane první den následujícího měsíce po zveřejnění ve Sbírce zákonů.