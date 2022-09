Mladé Japonky chtějí poprvé od roku 1940 méně než dvě děti, ukazuje průzkum

Tokio - Většina mladých Japonek, které se plánují vdát, poprvé od druhé světové války chce mít méně než dvě děti. Průměr je podle průzkumu, který v roce 2021 provedl Národní institut pro populaci a sociální zabezpečení, 1,79 dítěte oproti 2,02 v roce 2015. U mužů jde o pokles z 1,91 na 1,82 dítěte. U obou pohlaví jde o historické minimum, informovala japonská tisková agentura Kjódó.

Do průzkumu se zapojilo 7826 svobodných lidí a 6834 párů, které ještě neuzavřely manželství.

Rekordní počet mužů a žen v Japonsku si také nepřeje nikdy vstoupit do manželství, konkrétně 17,3 procenta mužů a 14,6 procenta žen ve věku od 18 do 34 let. To je nejvyšší počet od roku 1982, kdy byl podobný průzkum proveden poprvé. Jde o trend, který podle odborníků podkopává snahy o řešení populační krize v zemi.

Počet dětí narozených v Japonsku v roce 2021 klesl oproti předchozímu roku o 29.231, tedy o 3,5 procenta na rekordně nízkou hodnotu 811.604, uvedlo letos v červnu ministerstvo zdravotnictví. Počet sňatků klesl o 24.391 na 501.116, což je nejnižší počet od konce druhé světové války.

Vládní údaje zveřejněné v květnu ukázaly, že počet obyvatel Japonska se loni snížil o rekordních 644.000, což představuje jedenáctý rok poklesu v řadě.

Institut také uvedl, že koronavirová pandemie ovlivnila způsob, kterým se páry seznamují, především kvůli lockdownům a nařízením o práci z domova. Z párů, které se sezdaly mezi červencem 2018 a červnem 2021, se 13,6 procenta seznámilo na sociálních sítích nebo skrze seznamkové aplikace.

Pokles počtu sňatků má dopad na porodnost. Země čelí populačnímu úbytku s nímž jde ruku v ruce stárnutí populace a snižování počtu pracovních sil.