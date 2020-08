Mladá fronta jde do aukce s vyvolávací cenou 36 milionů

Ilustrační foto - Knižní nakladatelství a vydavatelství časopisů Mladá Fronta, a.s. a tiskárna Europrint v Modřanech.

Ilustrační foto - Knižní nakladatelství a vydavatelství časopisů Mladá Fronta, a.s. a tiskárna Europrint v Modřanech. CTK/Černý Jan, CTK

Praha - Vydavatelství Mladá fronta se bude prodávat formou elektronické aukce. Zájemci o mediální dům, který v květnu poslal insolvenční soud do konkurzu, se budou moci registrovat do 2. září, kdy bude i samotná dražba. Vyvolávací cena je na základě posudku 36 milionů korun, minimální příhoz pak 100.000 korun. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

"Jedná se o významné, pozitivní rozhodnutí, vyplývající z jednání se všemi zainteresovanými stranami," uvedl generální ředitel vydavatelství Karel Novotný. Aukci bude předcházet možnost hloubkové kontroly stavu podniku od 20. do 31. srpna.

Elektronickou aukci a aktivní oslovování potenciálních zájemců zajistí společnost Gaute (www.verejnedrazby.cz).

Mladá fronta vydává ekonomický týdeník Euro a další časopisy i knihy. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo více než 400 věřitelů, kteří žádají přibližně 400 milionů korun. Zástupci Mladé fronty navrhovali reorganizaci společnosti, insolvenční správkyně i přes vyhlášení konkurzu uvedla, že chce zachovat provoz vydavatelství.

Majitelem vydavatelství je podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v ČR je obviněn v kauze daňových podvodů. Loni v prosinci v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV řekl, že do Česka by se rád vrátil, ale má obavy, že mu nebude umožněn spravedlivý proces.