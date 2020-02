Mladá firma Laugo Arms si podmanila Ameriku

Unikátní pistole ALIEN českých výrobců převálcovala soupeře na prestižní přehlídce v lednu v Las Vegas. Vítězné tažení patentované zbraně pokračuje uzavíráním smluv na její dodávky.

Česká společnost Laugo Arms Czechoslovakia boduje na náročném americkém trhu. Pár týdnů poté, co získala s pistolí ALIEN hlavní cenu na největší největší mezinárodní výstavě zbraní SHOT Show v Las Vegas, podepsala dodatek k obchodní smlouvě, který výrazně navyšuje původní objem zakázky. Jde o dodávky pistole ALIEN pro americký civilní trh v řádu stovek milionů korun. Díky nim se firma vyhoupne mezi největší tuzemské vývozce do USA vůbec.

„Prorazit na americký civilní trh není vůbec jednoduché. Zbraň a výrobce musí projít náročnou certifikací od Úřadu pro zbraně, tabák a alkohol (BATF), aby se vůbec mohl výrobek do USA dovážet. Zároveň musí zaujmout v záplavě domácích výrobců a zavedených světových značek,“ konstatuje spolumajitel firmy Ondřej Poděl.

Spolu s kontraktem v zámoří se firmě podařilo získat nové zákazníky v řadě dalších zemí, například v Guatemale, Argentině, na Novém Zélandu či v Austrálii.

Pistole ALIEN, vítěz prestižní lasvegaské přehlídky, se vyznačuje patentovanou konstrukcí s nejníže položenou osou hlavně na světě, polointegrálním závěrem a dalšími jedinečnými vlastnostmi, které ji posouvají o generaci kupředu před jakoukoli dosavadní pistoli. V porovnání s konkurencí vyniká zejména výborným chováním při střelbě. Zdvih hlavně je nejmenší na trhu, mířidla na zbrani se jako na jediná ve své třídě nepohybují. Samozřejmostí je celkové precizní zpracování, kvalitní materiály a povrchová úprava.

„Výjimečnost této zbraně se potvrdila na konci ledna 2020, když byla vyhlášena jako vůbec nejlepší zbraň (BEST of SHOW AWARD) ze všech kategorií. Ocenění je o to cennější, že světové giganty porazila mladá česká firma založená roku 2017,” říká spolumajitel Laugo Arms Czechoslovakia Daniel Selichar.

ALIEN vyváží Laugo Arms do více než 30 zemí světa. Zbraň má úspěchy nejen na sportovních soutěžích, ale projevilo o ni zájem také několik elitních světových protiteroristických útvarů. První limitovaná edice ALIEN v počtu 500 kusů byla fakticky vyprodaná zkraje loňského roku, třebaže její cena přesahuje 100 tisíc korun. Oficiálně byla pistole představena loni v březnu na oborovém veletrhu v Norimberku.

Autorem pistole je slovenský konstruktér (a rovněž spolumajitel firmy) Ján Lučanský, který strávil nad jejím vývojem několik let. Lučanský vyvinul v minulosti třeba úspěšný samopal Laugo M8A, který v současnosti produkuje Česká zbrojovka pod označením Scorpion EVO 3.

Společnost Laugo Arms Czechoslovakia má v současnosti 20 zaměstnanců. Sídlí v Praze. Pistole ALIEN se vyrábí téměř výlučně z českých součástek a její výroba se zvyšuje. A bude se muset, s ohledem na poptávku zvenčí, dále zvedat.

„Firma v současnosti zvažuje několik scénářů, jak se co nejrychleji rozvinout, aby plně využila potenciál platformy ALIEN i v nadcházejících letech,“ dodává Daniel Selichar.