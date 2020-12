Mladá Boleslav zvládla lépe nájezdy na ledě Karlových Varů

Karlovy Vary - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v utkání 27. extraligového kola na ledě Karlových Varů 2:1 po samostatných nájezdech. Západočeši sice ještě v polovině základní hrací doby vedli, pak ale vyrovnal Petr Šidlík a v deváté sérii nájezdů vystřelil hostům druhý bod navíc Oscar Flynn.

Souboj sousedů v tabulce začali aktivněji Středočeši. Hned ve druhé minutě se po chybě Weinholda ve středu hřiště zmocnil puku Alderson, jehož střela však skončila jen na betonech karlovarského gólmana Novotného. Ten samý hráč zahrozil i o několik chvil později. Vedení se však ujali domácí: Černoch po nezištné Pulpánově nahrávce obelstil na červené čáře Moravce a svůj únik zakončil střelou nad Růžičkovu lapačku.

Tým Energie prožil těžké chvíle mezi 12. a 13. minutou, kdy byli postupně vyloučeni Redlich a Pulpán a hostům se tak naskytlo i 24 sekund přesilovky pět na tři. Hráči z lázeňského města i díky velké obětavosti nepustili Bruslaře - až na Zohornou nastřelenou tyč domácí branky - do větší gólové šance.

I ve druhé třetině pokračovala atraktivní a útočná hra z obou stran, kterou však kouskovala častá vyloučení. Při vyloučení Graňáka si dobrou příležitost vytvořil ve 26. minutě aktivně hrající Alderson, ale Novotný byl pozorný. Stejně dobře si vedl na druhé straně Růžička při teči Kašeho. Hostům se podařilo vyrovnat v začínají 31. minutě díky přesné Šidlíkově střele od modré čáry.

Ve třetí dvacetiminutovce se mohl vývoj zajímavého utkání překlopit na obě strany. Velkou šanci měl ve 47. minutě při samostatném úniku Jääskeläinen, ale výborný Novotný byl připraven. Na druhé straně tři minuty před koncem základní doby jen díky fantastickému zákroku Růžičky neskončila Kohoutova střela, které předcházela povedená kombinace třetí karlovarské řady, v brance Mladé Boleslavi.

Když v 60. minutě hosté nevyužili při vyloučení Pulpána přesilovou hru a neuspěli v ní ani v prodloužení, dospěl vyrovnaný souboj k samostatným nájezdů. V těch rozhodl až v deváté sérii hostující Flynn.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Viděli jsme výborné utkání od obou mužstev; bylo plné soubojů a šancí, bruslilo se. Myslím, že se hrál opravdu atraktivní a moderní hokej z obou stran. Po tom průběhu zápasu si myslím, že dělba bodů byla zasloužená. To, že jsme potom v nájezdech nezískali další bod je sice škoda, ale musím mužstvo pochválit, jak k tomu dnes přistoupilo. Drželi jsme se svého plánu. Snad až na to, že jsme možná udělali moc zbytečných faulů. Hráči nechali na ledě všechno, že tam nespadl jeden gól navíc je škoda, ale pochvala míří do kabiny."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím, že dnes to byl velký boj. Pro nás bylo důležité, že jsme sice prohrávali, ale výborně nás držel gólman, protože Vary měly v zápase šance a i ve třetí třetině měly jednu velkou šanci. Gólman vše pochytal a držel nás pořád ve hře. Když jsme ve druhé třetině vyrovnali na 1:1, věděli jsme, že rozhodne třetí třetina. Zápas vychytal náš brankář. V prodloužení jsme nesehráli dobře přesilovku, kde jsme měli šanci to strhnout na naší stranu. Nepovedlo se a rozhodovaly nájezdy. V nich bylo vidět, že gólmani chytali velice dobře a potvrdili formu ze zápasu. Jsme rádi za dva body získané za bojovný výkon."

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Černoch (Pulpán) - 31. Šidlík (Alderson), rozhodující sam. nájezd Flynn. Rozhodčí: Lacina, Veselý - Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - O. Beránek, T. Mikúš, Kadlec - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Allen, Šidlík, Pláněk, Moravec, Fillman, Bernad, Hrdinka - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - Alderson, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.