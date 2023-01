Mladá Boleslav zdolala Vítkovice a i potřetí pod Kalousem bodovala

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v dohrávce 19. kola extraligy doma Vítkovice 3:2 po samostatných nájezdech a posunuli se na 9. místo před Kometu Brno. Bruslařský klub i ve třetím zápase pod novým trenérem Jiřím Kalousem bodoval a z toho podruhé vyhrál. V rozstřelu rozhodl v osmé sérii Róbert Lantoši. Druzí Ostravané podruhé z posledních tří zápasů prohráli a na vedoucí Pardubice ztrácí bod.

V sestavě Mladé Boleslavi se poprvé objevil útočník Ondřej Roman. Odchovanec ostravské Poruby a bývalý hráč Vítkovic posílil Bruslařský klub z francouzského Rouenu. V elitním útoku nahradil absentujícího Daniela Přibyla.

"Pocity jsou super, vyhráli jsme. Hráli jsme dobře, místy tam byly nějaké chyby, nebo nás zatlačili. Když se na to podíváme celkově, tak jsme hráli s velice kvalitním mužstvem, takže dva body jsou super," řekl Roman.

Vítkovičtí byli aktivnější, ale šance na obou stranách dlouho chyběly. Novotného prověřil především bek Raskob, jehož střelu mladoboleslavský gólman vytěsnil vyrážečkou. V čase 12:30 se radovali domácí. Söderlund předložil puk před odkrytou branku Romanovi, který snadno skóroval a oslavil gólem premiéru v novém působišti.

"Kluci mi to krásně nahráli. Tim mi to nahrál skoro do prázdné brány, málem jsem to minul. Naštěstí to šlo o tyčku do brány, tak jsem byl moc rád," podotkl Roman.

Domácí se ještě v první třetině ubránili při Najmanově trestu a sami se ve druhé části neprosadili při své přesilovce po Kotalově faulu. Potom ohrozili Klimeše Lintuniemi a Roman.

Vítkovice čekaly dlouho na šanci, ale ve 33. minutě trefil Raskob horní tyč. Hosté byli stále aktivnější a v 38. minutě se dočkali vyrovnání. Po Gewieseho přihrávce překonal Novotného bruslí Bukarts. Sudí Hejduk s Pilným si ještě u videa ověřili, že nešlo o úmyslné kopnutí.

Ve třetí třetině domácí odolali při Lunterově pobytu na trestné lavici a po pasáži bez šancí se v 52. minutě dočkal opětovného vedení Bruslařský klub. Klimeše překonal střelou z levého kruhu Najman. V čase 54:15 ale po Lakatošově přihrávce zpoza branky vyrovnal Krenželok. Prodloužení neodvrátila ani Kalusova teč, kterou Novotný kryl pravým betonem.

V nastavení mohl rozhodnout domácí Šťastný, bekhendem však Klimeše mezi betony nepřekonal. Mladá Boleslav pak při Gewieseho vyloučení sáhla k power play a hrála v pěti proti třem, ale výhodu přerušil faulem Söderlund. Rozhodly tak až nájezdy, v kterých dal vítězný gól Lantoši.

"Vezeme bod, tak můžeme být částečně spokojení, protože se nám podařilo dvakrát vyrovnat. Škoda nájezdů, měli jsme to tam na lopatě, ale otočilo se to," litoval útočník Dominik Lakatoš, který mohl rozhodnout v 5. sérii rozsřelu, ale nakonec na úspěšný polus Rostislava Marosze odpověděl Ondřej Najman a nakonec rozhodli domácí.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Bylo to vyrovnané utkání. V určité fázi toho zápasu měl vždycky někdo navrch. Škoda, že jsme nerozhodli už v prodloužení v přesilové hře. My si hrozně vážíme každého bodu. Jsme rádi, že jsme byli schopní ještě ten jeden přidat v nájezdech. Ondřej Roman to měl hrozně těžké, dlouho nehrál. Měl dobrý vstup do utkání."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Byl to velice vyrovnaný zápas až do konce. Každý měl chvilku trošku navrch. My třeba v první třetině, Boleslav ve druhé. Mohli jsme zápas prohrát i v prodloužení. Tam jsme udělali výbornou práci v oslabení ve třech. V nájezdech jsme nebyli tak šikovní, abychom proměnili dvakrát mečbol. Bylo to ale těžké utkání a každý bod se počítá. Zvlášť proti Boleslavi, která se teď trošku zvedá. Nemohu říct, že je to úplně spokojenost, ale určitě bod s tím průběhem, kdy jsme prakticky pořád dotahovali, bereme. Je paráda, že kluci vždycky našli v sobě sílu to dotáhnout."

Dohrávka 19. kola hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. O. Roman (Söderlund, Lantoši), 52. O. Najman (Kelly Klíma), rozhodující sam. nájezd Lantoši - 8. Roberts Bukarts (Gewiese, Prčík), 55. L. Krenželok (Lakatoš). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Frodl, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 2876.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Štich, Bernad, Křepelka - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Lunter - Dvořáček, Závora, Šmerha. Trenér: Kalous.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Lednický, Krieger, Roberts Bukarts - M. Kalus, Dej, Kotala - R. Půček, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.