Mladá Boleslav zdolala v souboji o třetí místo Plzeň 3:2

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 42. kole extraligy v přímém souboji o třetí místo Plzeň 3:2 a vyhráli třetí z posledních pěti zápasů. Bruslařský klub rozhodl ve druhé třetině, v které získal vedení 3:0. Plzeň přes finiš už neuspěla a prohrála podruhé ze tří utkání.

Mladá Boleslav se vrhla do tlaku hned z prvního útoku a Frodl natřikrát vychytal Jakuba Strnada. Na druhé straně pálil nebezpečně Rob, ale brankář Krošelj byl připraven. Byl to opět Rob, kdo se ve 27. minutě ocitl v dobré šanci u levé Krošeljovy tyče, ale v dobré pozici netrefil.

Skóre se poprvé měnilo krátce po polovině základní hrací doby. Ve druhé domácí přesilovce napřáhl z pravého kruhu Jan Stránský a proti jeho dělovce Frodl, který v minulých dvou startech udržel čisté konto, neměl žádnou šanci.

A přesně za minutu už to bylo 2:0 pro domácí. Nejlepší střelec Mladé Boleslavi Šťastný byl na konci akce tří útočníků proti jedinému obránci a pohodlně zakončil do odkryté části branky. A to ještě nebylo ze strany domácích v povedené druhé třetině vše. Dvě minuty před jejím vypršením ujel obráncům Stránský a nadvakrát překonal brankáře Frodla.

Plzeňští střelci o sobě dali vědět hned v úvodu třetí třetiny, kdy se v přesilovce trefil přesně Pour. Třígólový náskok mohl vrátit Mladé Boleslavi Šťastný, ale jeho blafák z 52. minuty gólman Frodl pokryl pravým betonem.

Hosté prahli po další brance a už čtyři minuty před koncem třetiny sáhli ke hře bez brankáře. Ta přinesla ovoce 63 sekund před závěrečnou sirénou, kdy se podruhé trefil Pour a dostal Západočechy na dostřel jediné branky. Vyrovnat už ale Plzeňští ve zbytku času nedokázali.

Hlasy trenérů po utkání

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Potkaly se dva bruslivé a vyrovnané týmy. Ve druhé třetině jsme byli produktivní a dali jsme tři góly. Nejvíc nám pomohl první gól, pak jsme se dostali na koně. Na začátku třetí třetiny jsme hráli dlouhé oslabení a vyšli jsme z toho jenom s jedním inkasovaným gólem, což bylo dobře, protože Plzeň má dobrou přesilovku. Závěr zápasu jsme pak měli odehrát zkušeněji, ale dobře to dopadlo."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Herně to bylo v pořádku, předvedli jsme dobrý výkon. V první třetině jsme mohli jít do vedení a vývoj zápasu by pak byl jiný. Pak jsme rychle dostali tři góly. Ještě jsme se snažili s tím něco udělat a bojovali jsme do poslední minuty. Jak říkám, chtělo to jít v zápase do vedení, příležitosti jsme na to měli."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. J. Stránský (Bernad, P. Kousal), 32. D. Šťastný (Flynn), 38. J. Stránský (J. Strnad) - 41. Pour (L. Kaňák, Rob), 59. Pour. Rozhodčí: Hradil, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Dlapa, Bernad, Allen, Šidlík, D. Moravec - D. Šťastný, A. Zbořil, Lunter - Kotala, Cienciala, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, V. Lang, Stříteský, Kvasnička, Budík - Gulaš, Kodýtek, M. Lang - Pour, F. Suchý, Eberle - Rob, P. Musil, P. Straka - Dočekal, F. Přikryl, Michnáč. Trenér: Čihák.