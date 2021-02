Mladá Boleslav zdolala Plzeň 4:2 a upevnila si třetí pozici

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v dohrávaném 16. kole extraligy doma nad Plzní 4:2 a upevnili si třetí místo v tabulce. Bruslařský klub popáté za sebou bodoval a počtvrté z toho zvítězil. O branky Středočechů se postarali výhradně cizinci - Francouz Valentin Claireaux, Fin Joona Jääskeläinen, Američan Conor Allen a Kanaďan Mitchell Fillman.

Mladá Boleslav sice v první třetině Plzeňské těsně přestřílela 12:11, ale nebezpečnější byli rozhodně hosté. Dvě dobré příležitosti měl Kodýtek, v dobré pozici pak pálil mimo Eberle. Domácí měli největší šanci při zacloněné střele Šťastného, ale ten trefil svou dělovkou jenom brankáře Frodla.

Blízko prvního gólu byl ve 29. minutě po Allenově přihrávce domácí kapitán Ševc, ale Frodl jeho pokus do odkryté části branky skvělým zákrokem zneškodnil. Na druhé straně pálil z mezikruží nebezpečně Čerešňák, ale Krošelj si připsal zákrok maskou. Skóre se poprvé měnilo až v 37. minutě, když se se štěstím trefil mezi Krošeljovy betony, i s přispěním Stránského hokejky obránce Budík.

Domácí se dočkali prvního gólu a vyrovnání ve 46. minutě, kdy se pod Frodlovu lapačku trefil přesně Claireaux. A za tři minuty bylo v mladoboleslavských řadách ještě veseleji, když se k volnému puku dostal finský útočník Jääskeläinen a napálil ho přesně do horního rohu plzeňské branky.

Tři minuty před koncem byl ještě před Frodlem důrazný Allen a upravil na 3:1 pro Mladou Boleslav. Hosté se ale nevzdali a zpět na rozdíl jediného gólu snížil Čerešňák. Definitivní tečku za zápasem pak udělal gólem do prázdné branky Fillman.

Hlasy po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a v první třetině jsme byli o malinko lepší. Ve druhé třetině pak byla už lepší Plzeň a my jsme byli rádi, že to bylo jenom o gól. I když jsme dostali nešťastný gól, tak nás podržel brankář. Ve třetí třetině jsme pak předvedli parádní otočku. Jsme strašně rádi za tři body."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Dvě třetiny jsme hráli s Mladou Boleslaví vyrovnaný hokej. Hráče jsme před třetí třetinou upozorňovali na domácí aktivitu. Bohužel jsme ale byli potrestaní za naši pasivitu. Nebyli jsme důrazní v našem předbrankovém prostoru. To rozhodlo."