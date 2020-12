Mladá Boleslav zdolala České Budějovice 5:4 a je třetí

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 28. kole extraligy doma nad posledními Českými Budějovicemi 5:4 a posunuli se na třetí místo. Bruslařský klub bodoval v jedenáctém z posledních dvanácti zápasů a z toho desetkrát vyhrál. Motor potřetí za sebou nebodoval a na chvostu stále ztrácí 10 bodů na třináctý Zlín.

Zatímco domácí měli v nohách pondělní duel se Zlínem, který prohráli 2:3 v prodloužení. Motor nastoupil po týdenní reprezentační pauze, do Mladé Boleslavi ale dorazili Jihočeši pouze se šesti obránci a deseti útočníky.

První třetina branku, ale ani žádné výraznější šance nepřinesla. Domácí byli více u puku, ale do nebezpečného zakončení se příliš nedostávali. Hosté pak zahrozili hlavně během dvou přesilových her.

Na gól se tak muselo čekat až do 23. minuty. Skóre otevřel domácí obránce Fillman, který se tak trefil poprvé v letošní sezoně, navíc do branky svého bývalého klubu.

Hosté ale nesložili zbraně - o pět minut později vyrovnal Forman a v polovině zápasu se prosadil šťastnou střelou po odrazu puku od zad Krošelje Prokeš, pro něhož to byla ve 14. zápase v nejvyšší soutěži premiérová branka Slovinský brankář navíc ve 34. minutě, pravděpodobně z důvodu zranění, přepustil místo v brance Růžičkovi.

Mladá Boleslav si vzala vedení zpět v první minutě poslední části, kdy se puk po buly dostal ke Kousalovi, který zamířil přesně do horního rohu Čiliakovy branky. Za půl minuty ujel Jääskeläinen se Szturcem a zvýšil na 4:2. Hosty pak vrátil v následné přesilovce na dostřel svým druhým gólem v zápase Forman.

Dvoubrankový náskok vrátil ale domácím Jääskeläinen využitou přesilovkou. Hosté v závěru hráli minutu dokonce v šesti proti třem, ale snížit díky Adamskému se jim podařilo až dvacet vteřin před koncem, kdy už byli domácí v plném počtu. Na další změnu skóre už ale neměl Motor čas.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. České Budějovice sice nemají tolik bodů, ale hrají velmi dobře. Měly výborný pohyb, jsou velmi silní na puku. Pro nás bylo důležité, že jsme neprohrávali po druhé třetině a výborně nám vyšel vstup do té třetí. Tam jsme soupeři dokázali odskočit a zápas nakonec vyhráli i přes řadu vyloučení v závěru, kdy to nebylo jednoduché."

Václav Prospal (České Budějovice): "Zápas se rozhodl na začátku třetí třetiny, do které jsme měli velmi špatný vstup. Soupeř nám tam ucukl o dva góly a my už jsme to nedokázali zvrátit. Po druhé třetině jsme ale měli vést o dvě branky, a ne aby byl stav 2:2. Tam jsme si prohráli zápas. Síly nám nedocházely, kluci to milují, když mají hodně času na ledě."