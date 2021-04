Mladá Boleslav vyhrála v Třinci 3:1 a vyrovnala stav semifinále

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 4. dubna 2021 v Třinci. Zleva Martin Pláněk z Mladé Boleslavi, Jack Rodewald z Třince a brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička.

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v Třinci ve druhém semifinálovém utkání 3:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Hosté sice od poloviny úvodní třetiny prohrávali po výstavní trefě Jacka Rodewalda, ale třemi góly v rozmezí 15. až 33. minuty zápas otočili. O obrat se zasloužili svými premiérovými trefami v play off Jakub Strnad, Maris Bičevskis a David Bernad. Středočeši vyhráli semifinálový zápas v extraligovém play off poprvé v historii klubu.

Mladá Boleslav udělala po úvodní prohře dvě změny - v obraně nahradil zkušený Hrbas mladého Moravce a místo nemocného Claireauxe hrál v útoku jednačtyřicetiletý Trávníček, který do extraligy naskočil po více než roce. Třinci scházel Ondřej Kovařčík, jenž utrpěl lehčí otřes mozku po sobotním zákroku Dlapy a pádu na led. Poprvé tak do letošního play off zasáhl Marián Adámek.

První gól v sérii v rovnovážném stavu vstřelil v deváté minutě Rodewald a stál za to. Kanadský útočník si u pravé tyčky sebral po nepřesné střele Jaroměřského puk, odražený od zadního mantinelu, a pohotovým zakončením mezi nohami otevřel skóre.

Hosté poté ubránili oslabení a Šťastný se ocitl sám před Kacetlem, ale minul branku. Mladá Boleslav přesto v 15.minutě vyrovnala, když využila, že domácí střídali, rychle otočila hru a Stránského střelu doklepl Strnad. Ukončil tím neprůstřelnost Kacetla v sérii.

Oba týmy vedly v první polovině prostřední třetiny taktickou bitvu, snažily se hlavně neudělat chybu. Nerozhodný stav se ale ve 31. minutě změnil. Bičevskis obkroužil branku a následně volný kotouč vedle levého betonu Kacetla i dorazil. Gól platil, byť mu předcházelo postavení mimo hru.

Hostující Kousal v dalším střídání v přečíslení tři na jednoho přestřelil. Třinec se ale nepoučil a vzápětí z protiútoku tři na dva zvýšil z mezikruží Bernad.

Oba týmy hrály v úvodních třetinách velmi disciplinovaně, jedinou přesilovou hru nevyužil Třinec. Mezi 47. a 51. minutou měli ale domácí dvě početní výhody. První trest dostal Ševc, který svým zákrokem znemožnil Růžičkovi ve velké šanci lépe zakončit do odkryté branky. Hosté dlouhé oslabení ubránili zejména díky několika obětavým zákrokům i spolehlivým zásahům gólmana Růžičky.

O další drama se Oceláři připravili sami třemi vyloučeními, zápas dohrávali v oslabení. Středočeši tak na šestý pokus vyhráli semifinálový zápas.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Rodewald (Jaroměřský, Michael Špaček) - 15. J. Strnad (J. Stránský, Ševc), 31. Bičevskis (J. Strnad, J. Stránský), 33. Bernad (Jääskeläinen). Rozhodčí: Kika, Pešina - Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc D. Musil (Třinec) 10 min. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Rodewald, Michael Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Šidlík, Ševc, Pláněk, Hrbas, Fillman, Bernad, Dlapa - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Jääskeläinen, Cienciala, Trávníček. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.