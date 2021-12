Mladá Boleslav vyhrála v Olomouci 4:3, rozhodl Bičevskis

Olomouc - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v zápase 31. kola extraligy v Olomouci 4:3 a uspěli po dvou porážkách. Hanáci naopak prohráli v pátém z posledních šesti zápasů. Domácí dokázali ve třetí třetině smazat dvougólový náskok Středočechů, v 50. minutě ale o první výhře Bruslařů nad Olomoucí v sezoně rozhodl Maris Bičevskis.

Hosté měli v úvodu první třetiny převahu, vyloženou šanci si však nepřipravili. Olomouc poté hru srovnala a připsala si první větší šanci až ve 13. minutě, kdy si Krošelj pohlídal střelu Dujsíka i následnou skrumáž. Při zakončení Strapáče pak při hostujícím brankáři stálo štěstí, protože pokus olomouckého útočníka zastavila horní tyči jeho branky.

Středočeši odpověděli hned vzápětí, ale Lukáš zneškodnil jak dvě střely Kelemena, tak Kousalovo zakončení z bezprostřední blízkosti. Mladá Boleslav otevřela skóre během přesilové hry pěti proti třem, kdy prostřelil domácího brankáře prudkou střelou Ševc. V pokračující přesilové hře mohl zvýšil z podobného místa Kousal, jenže trefil jen boční síť.

Autor první branky Ševc střílel nebezpečně během přesilové také na začátku druhé třetiny, jenže tentokrát těsně minul. Těžký zákrok si poté připsal Krošelj, který zneškodnil samostatný únik Krejčího. Série nadějných příležitostí v rychlém sledu pokračovala střelou boleslavského Kousala do tyče domácí branky a zákrokem Krošelje proti pokusu Knotka z bezprostřední blízkosti.

Těsně po polovině zápasu se Mladá Boleslav dostala do dvoubrankového vedení, převahu hostujícího mužstva zužitkoval střelou z mezikruží Kelemen. Olomouc mohla vzápětí využít přesilovou hru, jenže Krejčího dorážka zamířila jen těsně vedle levé tyče. Domácí se dočkali snížení až tři minuty před koncem druhé třetiny, po Kuskově individuální akci dorazil puk za brankovou čáru Tomeček. Jenže neuběhla ani půl minuta hry a Boleslav se znovu dostala do dvoubrankového vedení díky využité přesilové hře a povedené střele Stránského.

Bruslaři mohli odskočit na rozdíl tří branek po pěti minutách třetí třetiny, kdy se puk při přečíslení dvou proti jednomu zastavil až o tyč Lukášovy branky. Místo toho ale vzápětí snížila Olomouc, při přesilové hře zamířil přesně k tyči Klimek. Za další minutu a půl se navíc dorážkou z předbrankového prostoru dokázal prosadit Kusko a bylo vyrovnáno.

Mladá Boleslav si ale znovu dokázala vedení vzít zpět, po důrazu na brankovišti a úspěšné dorážce vstřelil čtvrtou branku hostů Bičevskis. Bruslaři navíc mohli jít opět do dvoubrankového vedení, když Fořtova přihrávka před branku doklouzala až do tyče domácí branky. I tak ale hosté získali tři body.

Hlasy trenérů po zápase:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes byly velice důležitým aspektem osobní souboje a my jsme ve většině z nich byli horší. Z toho resultovaly situace, které jsme zahrály špatně. Nejenom Mladé Boleslav má horší období, ale také my máme celkem špatné období. Nadechli jsme se ve třetí třetině do tlaku a srovnali jsme. Po vyrovnávacím gólu na 3:3 jsme to ale sehráli naivně a hloupě, a dostali jsme čtvrtý gól. Bohužel jsme si nepomohli ani přesilovými hrami, které jsme měli poměrně úspěšné. Ani v početní výhodě pět na tři jsme nebyli úspěšní. Dnes jsme si nezasloužili bodovat, natož tak vyhrát."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Po první (reprezentační) přestávce máme horší období, trochu jsme si to vyříkali a kluci si mezi sebou také něco řekli. Bylo to vidět i na ledě, protože do zápasu jsme vstoupili dobře. Olomouc je vždy silná v soubojích, my jsme se jí v tom ale dnes vyrovnali, což byl základ našeho úspěchu. Povedlo se nám využít přesilovku a šli jsme do vedení. Pak měla Olomouc ohromný tlak, který jsme neustáli. Zaslouženě vyrovnala, protože si za tím šla a měla tlak do brány. Rozhodl čtvrtý gól, za který jsme hrozně rádi. Pak už jsme to zuby nehty udrželi."