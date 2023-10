Mladá Boleslav v gólově rekordním utkání zvítězila ve Zlíně 9:5

Zlín - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 12. kole první ligy zvítězili ve Zlíně v nevídané přestřelce 9:5. Utkání stanovilo nový gólový rekord samostatné nejvyšší soutěže. Dosavadním maximem bylo deset branek v zápasech Slavia - Uherské Hradiště (9:1 v říjnu 1995) a Jablonec - Znojmo (5:5 v srpnu 2013).

V úvodní čtvrthodině padly tři góly. Na branku hostujícího Daniela Marečka zareagoval rychlým vyrovnáním Antonín Fantiš a vedení překlopil na stranu "Ševců" Jakub Janetzký. Těsně po pauze zvýšil domácí Lukáš Bartošák, za Boleslav se ale trefili Vasil Kušej, dvakrát Lamin Jawo a znovu Mareček. Poté, co Vukadin Vukadinovič snížil z penalty, skórovali za hosty ještě Marek Matějovský a Júsuf Hilál. Pátý zlínský zásah přidal Nedeljko Kovinič, ale poté se podruhé prosadil i Kušej a poslední slovo měl v nastavení Solomon John.

Zlínští nevyhráli už šest kol a zůstali poslední. Středočeši naplno bodovali ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů a v neúplné tabulce poskočili na páté místo.

Skóre otevřel na konci 11. minuty Mareček po nedůslednosti zlínské obrany v šestnáctce. Vzápětí později vyslal Tkáč povedený pas za obranu Středočechů a Fantiš jeho nabídku využil. Za necelé dvě minuty Trmal jen vyrazil centrovaný míč, Janetzký jej zblízka nekompromisně poslal do sítě a otočil výsledek.

Nejblíže k vyrovnání měl Pulkrab. Po jeho hlavičce už míč putoval do sítě, ale na brankové čáře jej odhlavičkoval Kolář. Tlak Boleslavi v závěru půle mohl zužitkovat Jawo, jenže ve 38. minutě ve slibné pozici vysoko přestřelil.

Když po 30 sekundách druhé půle Bartošák poslal "Ševce" do dvoubrankového vedení, usnula domácí defenziva na vavřínech tak výrazně, že za jedenáct minut čtyřikrát inkasovala. Zlínskou zkázu nastartoval Kušej, dvakrát se prosadil bývalý zlínský hráč Jawo a další minelu brankáře Rakovana potrestal snadnou dorážkou a svým druhým gólem Mareček. Ten je s šesti góly nejlepším boleslavským střelcem v ligové sezoně.

Zlínští fotbalisté zápas ještě nevzdali, z náporu vytěžili penaltu, kterou v 64. minutě proměnil Vukadinovič. To však ještě nebylo všechno. Střídající duo Matějovský, Hilál navýšilo vedení Středočechů na 7:4. Na druhé straně další náhradník Kovinič korigoval stav, ale chvíli nato skóroval podruhé i Kušej. Poslední slovo měl další střídající hráč Solomon v páté minutě nastavení. Mladá Boleslav tak v lize neprohrála se Zlínem popáté za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Vrba (Zlín): "Moje pocity nejsou optimální a hlavou se mi honí spousta věcí. Pro mě je to obrovské zklamání, co se týká ofenzivy, tak jsme odehráli nejlepší utkání, a co se týká defenzivy, tak nejšílenější utkání, které jsem tu zažil. Rozhodly o tom individuální výkony některých hráčů, a proto byl výsledek takový, jaký je. Dorost by tolik gólů nedostal. To si za rámeček nikdo nedá, ani já. Co se týče mé osoby, nebudu nic po zápase řešit, nebylo by to nejlepší. Je to na debatu v klubu."

Marek Kulič (Mladá Boleslav): "Byl to bláznivý zápas, jaký se odehraje snad jednou za sto let. Nevím, co bych hodnotil. Začátek byl z naší strany taková holomajzna, a pak to začalo. Zlín do dvou minut otočil, po přestávce jsme poslali na hřiště Marka Matějovského, aby to zklidnil a dal tomu nějakou myšlenku. V poločase jsem totiž na hráče brutálně řval, až jsem ztratil hlas. Hned jsme inkasovali, ale kluci to rychle otočili. Ani nevím, jak padaly góly, kdo je dával, jaký byl jejich sled, prostě bláznivý večer. Byly to pro mě emoční skoky. I když jsme vedli o tři góly, tak jsem se bál, že to může skončit ještě obráceně. Jsme strašně šťastni za tři body. Dali jsme devět gólů, to jsem zažil snad v mládežnických kategoriích, nebo v nižších soutěžích, ale ne v první lize. Na druhé straně jsme dnes dostali pět branek, v minulém kole čtyři, což je katastrofa a musíme se z toho probrat."

FC Zlín - FK Mladá Boleslav 5:9 (2:1)

Branky: 13. Fantiš, 15. Janetzký, 46. Bartošák, 64. Vukadinovič z pen., 85. Kovinič - 11. a 60. Mareček, 51. a 53. Jawo, 49. a 87. Kušej, 78. Matějovský, 83. Hilál, 90.+5 Solomon. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Podaný - Adámková (video). ŽK: Reiter, Kovinič - Kušej, Pulkrab, Poulolo, Solomon. Diváci: 2523.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Reiter (84. Černín), Simerský, Kolář, Čelůstka - Didiba - Fantiš (60. Kovinič), Janetzký (60. González), Tkáč (72. Slončík), Bartošák (72. Pidro) - Vukadinovič. Trenér: Vrba.

M. Boleslav: Trmal - Suchomel, Šimek (46. Matějovský), Suchý, Fulnek - Kubista, Sakala - Jawo (65. Ladra), Mareček (80. Poulolo), Kušej (90.+1 Solomon) - Pulkrab (65. Hilál). Trenér: Kulič.