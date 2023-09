Mladá Boleslav touží napravit minulý ročník extraligy a prožít klidnější sezonu

Mladá Boleslav - Mladá Boleslav touží po nápravě nepovedeného minulého ročníku hokejové extraligy, v němž nedokázala navázat na předchozí dvě semifinálové účasti a skončila už v předkole play off. Zástupci klubu na dnešní tiskové konferenci řekli, že cílem pro základní část je pohybovat se v klidných vodách tabulky.

"Přál bych si, abychom po té minulé sezoně měli klid, hráli klidný střed a prožili celkově klidnější sezonu. Chtěli bychom každopádně vylepšit minulý ročník, v němž jsme dávali málo gólů a moc jsme nebodovali," prohlásil majitel mladoboleslavského klubu Jan Plachý.

Kádr Bruslařů prošel výraznou obměnou. Skončili brankář Gašper Krošelj, obránci Alex Lintuniemi, Pavel Pýcha, David Štich a útočníci Ondřej Najman, David Šťastný, Maris Bičevskis, Kelly Klíma, Mário Lunter, Martin Beránek nebo Daniel Přibyl. Na jejich místa přišli gólman Jan Růžička, beci Filip Pyrochta, Zach Osburn, Jan Štibingr a útočníci Filip Suchý, Matti Järvinen, Pavol Skalický či Juhamatti Aaltonen.

"Těch změn bylo hodně," uvedl sportovní ředitel Martin Ševc. "Některé proběhly zkrátka proto, že jsme je chtěli, jiné byly vynucené. Pro tuto chvíli máme kádr kompletní a věříme hráčům, které tady máme. A stejně tak věříme, že dobře začneme a vstup do sezony se nám povede," dodal Ševc.

Přesný rozpočet představitelé klubu neprozradili, odmítli však, že by měl být úspornější v porovnání s minulým ročníkem. "Držíme si svůj standard a díky našim partnerům se nám podařilo rozpočet i slušně navýšit. Nejsou rozhodně pravdivé informace o tom, že bychom ho měli snižovat, jak se objevilo někde v médiích," řekl generální manažer Jan Tůma.

Ačkoliv z osmi přípravných utkání vyhráli Mladoboleslavští jen dvě a před dnešním soubojem s pražskou Slavií (7:0) vstřelili v základní hrací době v součtu pouze sedm branek, kouč Jiří Kalous si průběh přípravy pochvaloval.

"Příprava naprosto splnila účel a to, co jsme od toho očekávali. Povedlo se splnit penzum práce, které jsme si naplánovali. Hledali jsme hlavně optimální skladbu týmu, skladbu útoků i obranných dvojic. Dnes proti Slavii jsme konečně nastoupili zcela kompletní, což je pro nás důležité. Věřím, že do příštího týdne už se nic nestane, nastoupíme kompletní i do prvního utkání o body a budeme stoprocentně zdraví a připravení," přál si Kalous, jenž v lednu nahradil odvolaného Ladislava Čiháka.

Z nepřesvědčivých výsledků si zkušený kouč, který je zároveň asistentem u reprezentačního "áčka", těžkou hlavu nedělá. "Vím, že nebyly optimální, ale po těch velkých změnách bylo hlavní složení mužstva. Kluci ví, že jsme nedávali góly. Gólových šancí jsme přitom měli během přípravy hodně. Kdybychom se do nich nedostávali, bylo by to špatně, ale my jsme je měli," řekl Kalous.

Ocenil přístup hráčů. "Pro mě je opravdu hodně potěšující, že mančaft je velmi pracovitý. Přál bych si jen, abychom začali střílet více gólů. Zaměřujeme se na to a já věřím, že to přinese ovoce a teď už to pojede v těch správných kolejích. Myslím, že ani v minulé sezoně jsme nehráli špatně, ale ta produktivita ovlivnila naše umístění v tabulce. Doufám, že gólů budeme dávat více a posune nás to do klidnějších vod," doplnil Kalous.

Hned na startu nové extraligové sezony se Mladá Boleslav představí v pátek 15. září na ledě blízkého rivala v Liberci, domácí premiéra čeká Bruslaře dva dny poté proti Vítkovicím.