Mladá Boleslav srovnala stav semifinálové bitvy s Třincem

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve čtvrtém semifinále play off extraligy Třinec 3:1 a vyrovnali stav série hrané na čtyři výhry na 2:2. Oceláři sice opět vedli, domácí ale ještě v první třetině vyrovnali a ve druhé části vstřelil David Cienciala vítězný gól. Poslední slovo měl při power play hostů Martin Ševc. Semifinálová bitva bude pokračovat v neděli v Třinci.

Trenéři domácího týmu po středečním nezdaru pozměnili sestavu, do které se místo Trávníčka vrátil Flynn. Jako první se ale opět prosadili hosté. V 6. minutě se Kundrátkova tečovaná střela odrazila k volnému Stránskému, který bez problémů trefil odkrytou branku.

Středočeši byli opět střelecky aktivnější, Oceláři ale pozorně bránili a v 11. minutě mohl vedení navýšit po rychlém objetí branky Roman, Jana Růžičku ale tentokrát nepřekonal. V 16. minutě si první výraznější šanci vypracovali domácí, s dorážkou Ciencialy si ale Kacetl poradil. O minutu později už třinecký brankář kapituloval, poté co jej prostřelil Jääskeläinen.

Ve 26. minutě se Bruslaři dostali do vedení. Šťastného střelu chytře tečoval Cienciala a prosadil se proti svému bývalému týmu. Zvýšit mohl Najman, po Flynnově přihrávce ale zakončil nepřesně.

Poté přišly velké Kovařčíkovy chvíle. Útočník hostů nejprve oklamal Růžičku, ale nedokázal trefit odkrytou část branky, o tři minuty později trefil tyč. V závěru druhé třetiny měli několik slibných šancí domácí, hned do dvou se dostal Claireaux, Kacetla ale nepřekonal. Nepodařilo se to ani aktivnímu Najmanovi.

Slezané sice prohrávali, do útoku se ale výrazně nehrnuli. Stále se snažili zejména pozorně bránit a věřili, že si šanci na vyrovnání vypracují. V polovině třetí části si hosté zahráli první přesilovou hru, faul Flynna ale potrestat nedokázali. Vzápětí byl vyloučen Kundrátek, ani domácí ale první početní výhodu nevyužili.

Dvě minuty před koncem hosté odvolali brankáře, při power play se jim ale vyrovnat nepodařilo. Naopak se prosadil domácí kapitán Ševc.

Hlasy trenérů po ukání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře a po pár minutách jsme prohrávali, dnes bylo ale na týmu vidět, že je to úplně jiný tým než včera. Ve hře bylo opět vše, co si představujeme, a i když jsme dostali první gól, tak jsme cítili, že mužstvo šlape. Že je tam síla a mohlo by se nám podařit zápas otočit, což se stalo. Série je teď 2:2 a rozdáme si to na dva vítězné zápasy."

Václav Varaďa (Třinec): "Začali jsme slušně, měli jsme pohyb a dali gól. Poté jsme ale po individuální chybě lacině inkasovali na 1:1. Hra se velmi vyrovnala, možná měli v některých fázích navrch domácí. Ve druhé třetině jsme propadli, domácí jeli čtyři na dva a poradili si s tím, dali druhý gól. My jsme měli zásluhou Michala Kovařčíka dvě velké šance, které zůstaly nevyužity, a ve třetí třetině to byl urputný boj. Od nich dávat kotouče ven, od nás snaha vytvořit si nějakou příležitost. Rozhodly malé věci, což platí v celé sérii."