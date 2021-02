Mladá Boleslav si výhrou 4:1 v Olomouci upevnila třetí místo

Olomouc - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v utkání 47. extraligového kola na ledě Olomouce 4:1. Středočeši rozhodli třemi góly ve třetí třetině, uspěli tak po dvou předchozích vystoupeních bez bodového zisku a upevnili si třetí místo v tabulce. Domácí naopak prohráli po dvou vítězstvích za sebou a sérii čtyř utkání, v nichž bodovali. K jistotě postupu do vyřazovacích bojů jim šest kol před koncem základní části chybí bez ohledu na výsledky Zlína stejný počet bodů.

Hosté se dostali do vedení hned z první vážnější šance v páté minutě. Strnad využil chybu v olomoucké rozehrávce a z bezprostřední blízkosti překonal Konráda. Olomoučtí navíc krátce před inkasovanou brankou nevyužili přečíslení tří proti jednomu. V přesilové hře domácích pak na odkrytou branku střílel Ostřížek, jenže střele nedal dostatečnou razanci a Krošelj zasáhl lapačkou. Zajímavé pokusy si připsal také Kolouch, ale i proti němu byl mladoboleslavský brankář pozorný.

V první polovině druhé třetiny byly k vidění spíše jen náznaky šancí, s nimiž si oba brankáři poradili. Ve 32. minutě už tomu bylo ale jinak. Krošelj sice napoprvé zasáhl proti zakončení Koloucha, ale odražený puk Burian přihrál opět ke Kolouchovi, který jej poslal do odkryté branky a skóroval ve třetím zápase za sebou. Vzápětí ještě z osy hřiště střílel Olesz, jehož pokus vyrazil hostující brankář betonem.

Mladá Boleslav si do třetí třetiny přenášela přesilovou hru a během první minuty ji využila. Flynn si po Ševcově ráně našel puk ležící pod Konrádem a pohotově ho dorazil do sítě. Po další přesilové hře už hosté vedli o dvě branky. Mezi úspěšné střelce se svým pokusem zapsal Jääskeläinen. Domácím se dlouho nedařilo dostat do větší šance, což se změnilo až šest minut před koncem třetí třetiny, kdy nebezpečně zakončoval Ostřížek, ale těsně minul.

Poté už však kontrolovali průběh zápasu Mladoboleslavští a o svém vítězství definitivně rozhodli dvě minuty před koncem. Ciencala vystihl Kolouchovu nepřesnou přihrávku, položil si Konráda a poslal puk do sítě. V posledních sekundách ještě domácí brankář vychytal zakončení Najmana v přečíslení dvou proti jednomu.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes to z naší strany nebyl vůbec špatný zápas, bohužel jsme ale neproměnili šance. Jednu jsme měli za stavu 1:1, poté další obrovskou za stavu 1:3. Dnes bylo vidět, že to je několikátý zápas v krátké době a na obou mužstvech bylo patrné, že jim to nejezdí jako před osmi dny a touto sérií zápasů. Dvougólovou ztrátu už pak bylo těžké dohánět. Neměli jsme šťávu a nepovedlo se nám to. Dá se říct, že rozhodly přesilové hry; sice jsme v nich měli nějaké šance, ale Boleslav nás v nich předčila."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Předvedli jsme velmi bojovný a obětavý výkon. Měli jsme dobrý pohyb a snažili jsme se domácím vyrovnat v bojovnosti, protože víme, že jsou houževnatí. Věděli jsme, že nás nebude čekat nic jednoduchého. Viděl jsem Olomouc v zápase na Spartě a s Litvínovem a hrála výborně. Jsme rádi, že jsme zápas překlopili na naši stranu a dotáhli ho do vítězného konce i přesto, že domácí vyrovnali a začínalo se od znova. Velkou roli sehrály přesilovky, tam jsme domácím odskočili. Jsme za to rádi, protože nám to ne vždy vychází. Neměli jsme teď úplně dobrou sérii, tak jsme potřebovali zabrat. Nastavení hráčů bylo úplně jiné než v předchozích dvou zápasech."