Mladá Boleslav remizovala s Olomoucí, nevyhrála už devět kol

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v dohrávce 17. kola první ligy s Olomoucí 1:1. Středočeši čekají na výhru v nejvyšší soutěži už devět zápasů a zůstali na první sestupové pozici. Domácí vedli od 16. minuty zásluhou Tomáše Ladry. Vzápětí olomoucký záložník David Houska neproměnil penaltu. V 82. minutě se ale jeho spoluhráč Pablo González z dalšího pokutového kopu nemýlil. Sigma se posunula na šesté místo. Duel se měl původně odehrát v pátek, kvůli zasněženému hřišti ale musel být odložen.

Hosté začali aktivně a v šesté minutě Hála vyslal přízemní střelu na Diviše. Vzápětí domácí kapitán Matějovský fauloval Housku a dostal žlutou kartu. Hrozilo mu i vyloučení, jelikož sudí Denev si šel situaci prohlédnout na videu, zůstal ale u původního verdiktu.

Hanáci pokračovali v neproměňování šancí. Gonzáleze nejprve vychytal Diviš a Nešpor z dorážky zamířil vedle. Poté Nešpor před brankou nedosáhl na Gonzálezovu přihrávku.

Do vedení tak šli paradoxně domácí v 16. minutě. Škoda se zbavil Poulola a přihrál Ladrovi, který překonal vyběhnutého Mandouse.

O necelé dvě minuty později domácí stoper Šimek strčil ve vápně do Gonzáleze a Hanáci dostali možnost vyrovnat z pokutového kopu. Jenže Houskovu střelu Diviš vyrazil. "Chtěl jsem si penaltu kopnout, ale David řekl to samé, tak jsem ustoupil. Bylo by to kočkování na písku a to nemám rád," prohlásil Nešpor. Ve zbytku úvodního dějství příležitostí ubylo.

Do druhého poločasu naskočil do hry poprvé za Středočechy záložník Zmrhal, který v pondělí přišel na hostování z druholigové italské Brescie. "Jsem rád, že jsme dostal možnost takhle narychlo. Začátek byl pro mě těžší, dlouho jsem nehrál. Postupně jsem se do toho dostal. Škoda, že jsme nezískali tři body. Užil bych si to víc," uvedl Zmrhal.

Jeho spoluhráč Malinský napálil z úhlu tyč. Na druhé straně Křapka hlavou "namazal" míč Hálovi, který ale z šestnáctky přestřelil.

V 72. minutě střídající Drchal nahrál před branku a olomoucký kapitán Hubník si dal málem vlastní gól. Mandous ale balon vykopl.

O devět minut později Janošek stáhl za dres Chytila a rozhodčí Denev odpískal druhou penaltu pro Olomouc. Tentokrát se jí ujal González, který poslal Diviše na druhou stranu a vyrovnal.

Mladá Boleslav doma v lize nezvítězila popáté za sebou. Sigma venku v soutěži naplno nebodovala pošesté v řadě a s osmi nerozhodnými výsledky je "remízovým králem" ligy.

"Paradoxně můžeme být šťastní, že jsme vyrovnali, ale jsme i zklamaní, že jsme ze zápasu nevytěžili víc. Podařilo se nám vyrovnat, ale je z toho bohužel jenom remíza. Mohli jsme tady získat víc," konstatoval olomoucký kouč Radoslav Látal.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Nebylo to jednoduché utkání. Olomouc je nebezpečná směrem dopředu. Ze zápasů, co jsme viděli, se nám to jenom potvrdilo. Bohužel jsme udělali dvě hloupé chyby při penaltových zákrocích, přestože jsme na to hráče upozorňovali. První penalta byla v náběhové situaci, ale u druhé to byl naivní zákrok. Soupeři jsme umožnili vyrovnat."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Paradoxně můžeme být šťastní, že jsme vyrovnali, ale jsme i zklamaní, že jsme ze zápasu nevytěžili víc. Prvních 20 minut jsme měli šance, nedali jsme penaltu. Udělali jsme jednu chybu, kde jsme se nechali obejít a z první šance jsme dostali gól. To jsou naše chyby a nedůslednost, musíme se toho vyvarovat. Do druhého poločasu jsme vstoupili s cílem vyrovnat. Nakonec se nám to podařilo v 82. minutě. Ale je z toho bohužel jenom remíza. Mohli jsme tady získat víc."

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branky: 16. Ladra - 82. González z pen. Rozhodčí: Denev - Hájek, Dohnálek - Franěk (video). ŽK: Matějovský, Šimek, Křapka, Dancák, Janošek - Hála, Nešpor, Poulolo. Bez diváků.

Sestavy:

M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek, Křapka, Mazáň (46. Zmrhal) - Dancák, Matějovský (72. Janošek) - Malinský (84. Budínský), Ladra, Preisler (60. Jakub Klíma) - Škoda (71. Drchal). Trenér: Jarolím.

Olomouc: Mandous - Sladký (74. Chytil), Hubník, Poulolo, Vepřek - González (90.+1 Štěrba), Greššák, Houska (46. Zahradníček), Daněk (90.+2 Zmrzlý), Hála (74. Yunis) - Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Tabulka:

1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47 2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35 Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27 6. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26 7. Ostrava 17 7 5 5 21:15 26 8. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 9. České Budějovice 17 6 7 4 23:23 25 10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25 11. Karviná 17 5 6 6 17:25 21 12. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:22 19 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17 15. Brno 17 3 4 10 15:31 13 16. Mladá Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10 18. Opava 17 1 5 11 11:36 8