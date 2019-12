Mladá Boleslav přivítá v páteční předehrávce první ligy Jablonec

Mladá Boleslav - V páteční předehrávce 20. kola první fotbalové ligy, které bude v podzimní části poslední, přivítá čtvrtá Mladá Boleslav pátý Jablonec. Oba týmy mají shodně 32 bodů. Středočeši se budou snažit napravit porážku z minulého kola 2:5 na Spartě a oplatit Jablonci prohru 1:2 ze srpnového vzájemného duelu.

Mladoboleslavští chtějí proti Jablonci potvrdit dobrou bilanci doma, kde v této sezoně vyhráli devět z deseti ligových duelů a získali tam 27 z celkových 32 bodů. "Na závěr podzimní sezony chceme předvést divákům kvalitní fotbal v dalším utkání s přímým konkurentem o přední umístění a oplatit Jablonci srpnovou prohru," řekl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Navzdory vysoké porážce 2:5 se Spartou nebyl k hráčům příliš kritický a výkon se mu týmu v určitých směrech zamlouval. "Prvních deset a posledních 15 minut udělalo ze zápasu na Spartě jasný výsledek, ale v celku jsme hráli tak, jak jsme si představovali. Hráli jsme dopředu aktivně tak, aby to lidi bavilo," uvedl Weber, jenž v Jablonci ukončil hráčskou kariéru a poté tam dělal asistenta.

Mladé Boleslavi, která prohrála dvě z posledních tří kol, bude chybět nejlepší střelec Nikolaj Komličenko, s deseti góly společně s Guélorem Kangou ze Sparty a Michaelem Krmenčíkem z Plzně nejlepší kanonýr ligové sezony. Ruský reprezentant dostal na Letné červenou kartu.

"Samozřejmě Komličenko je nepříjemný hráč, nechci říkat, že jeho absence není pro Boleslav ztráta, ale mají adekvátní náhrady. Karty k fotbalu prostě patří," řekl ČTK jablonecký kouč Petr Rada.

Severočeši v Mladé Boleslavi nezvítězili v lize osmkrát po sobě, čtyři utkání ale skončila remízou. "Boleslav je kvalitní tým a nepříjemný soupeř, hlavně doma. Domácí prostředí je pro ně stěžejní, získali tam většinu bodů. Půjde o zápas dvou vyrovnaných týmů, uvidíme, jak to bude vypadat," konstatoval Rada.

"Bude to o to těžší, že už je cítit, že je konec sezony. Vidíme to na počasí i terénech. Jde o to, abychom se ještě koncentrovali na ten poslední zápas, vymáčkli ze sebe takové poslední nabuzení," prohlásil někdejší trenér české reprezentace.

Jablonec v minulém kole zvítězil v Opavě 2:1, předtím však třikrát po sobě ztratil body. "Vážíme si toho, že jsme minule vyhráli v Opavě, teď hrajeme podruhé za sebou venku. Chceme se rozloučit s podzimem důstojně a pokusit se přivézt nějaký ten bod," uvedl Rada.

Utkání má výkop v pátek v 18:00.

Tabulka:

1. Slavia 19 16 3 0 41:3 51 2. Plzeň 19 11 4 4 34:18 37 3. Sparta 19 9 5 5 39:26 32 4. Mladá Boleslav 19 10 2 7 37:29 32 5. Jablonec 19 9 5 5 32:25 32 6. Ostrava 19 9 3 7 30:23 30 7. České Budějovice 19 9 3 7 32:29 30 8. Slovácko 19 8 5 6 24:25 29 9. Liberec 19 7 3 9 30:30 24 10. Olomouc 19 5 9 5 24:24 24 11. Teplice 19 5 7 7 17:28 22 12. Bohemians 19 5 4 10 19:31 19 13. Zlín 19 5 3 11 14:30 18 14. Opava 19 3 5 11 9:29 14 15. Karviná 19 2 7 10 13:27 13 16. Příbram 19 3 4 12 14:32 13