Mladá Boleslav přišla v nastavení o výhru nad Olomoucí

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v 10. kole první ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s Olomoucí a ani na pátý pokus se nedočkali premiérového domácího triumfu v sezoně. Středočeši vedli od čtvrté minuty po gólu Jakuba Fulneka, hosté ale srovnali v první minutě nastaveného času zásluhou Víta Beneše. Oba týmy tak zůstávají ve středu neúplné tabulky, Mladá Boleslav je osmá, Olomouc devátá.

Středočeši prodloužili sérii bez porážky na čtyři utkání, doma ale neporazili Hanáky ani posedmé za sebou. Olomouc nevyhrála po dvou zápasech.

Mladoboleslavští vstoupili do čtvrtého vzájemného utkání v tomto roce mnohem lépe a z úvodního tlaku vytěžili gól. Skalák našel centrem na zadní tyči Fulneka, jenž měl dost času na zpracování i následnou střelu pod břevno. Osmadvacetiletý záložník se v lize prosadil po více než dvou letech.

O chvíli později se navíc gólman Trefil pustil za pokutovým územím do kliček, o míč přišel a Ladra mohl navýšit vedení, z dvaceti metrů ale odkrytou bránu minul. Stejně dopadl po pohledné kombinaci s Fulnekem v 22. minutě Skalák a vzápětí i na druhé straně Chytil v první šanci Sigmy v utkání.

Krátce před pauzou dostal míč do sítě z těsného ofsajdu Ladra a olomoucký kouč Jílek zareagoval na nepříznivý vývoj dvojitým poločasovým střídáním. A Hanákům změny pomohly. Dvakrát krátce po sobě hlavičkoval nebezpečně Růsek a v ještě větší příležitosti vychytal Slámovu hlavičku o zem brankář Šeda.

Olomouc byla i ve zbytku duelu aktivnější a nakonec přece jen udeřila ze vzduchu. V nastavení se vydal před soupeřovu bránu stoper Beneš a hlavou zařídil svému týmu alespoň bod. Mladá Boleslav tak získala na svém stadionu v aktuálním ligovém ročníku jen tři body za stejný počet remíz.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Gól v posledních minutách samozřejmě bolí, nám se to ale nedávno povedlo dvakrát v obráceném gardu. Měli jsme rozhodnout v prvním poločase, kdy jsme měli několik dalších příležitostí ke vstřelení gólu. Po změně stran už to od nás nebylo optimální, projevily se i absence zraněných hráčů, dopředu jsme už nebyli nebezpeční. Ekpai se Skalákem nebyli připravení na celý zápas, ale i od střídajících hráčů očekáváme, že přinesou určitou kvalitu. To se dnes nestalo. V minulých zápasech jsme velmi dobře presovali, ve druhé půli už ale byla útočná trojice vinou absencí úplně jiná a měli jsme naopak velké problémy s napadáním jejich rozehrávky. Nedokázali jsme ani udržet míč vepředu, byly tam zbytečné ztráty. Víc týmů má venku lepší bilanci než doma. U nás je to spíš shoda okolností, je to ale zvláštní, na zápasy doma i venku se chystáme stejně."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "S bodem ze zápasu, který šel výsledkově celou dobu proti nám, musíme být spokojení. Mladá Boleslav navíc prokazuje v posledních zápasech zlepšení. Jsem velmi nespokojený s předvedenou hrou v prvním poločase, kdy jsme hráli lehkovážně, alibisticky, nebyli jsme běžecky aktivní. Už v Českých Budějovicích jsme do utkání vstoupili strašně vlažně, soupeř toho akorát nevyužil. V první půli nám scházelo úplně všechno, pak nám ale pomohla změna rozestavení na tříobráncový systém a poločasová střídání. Potom už naše hra měla parametry. Vytvořili jsme si tlak a jsem rád, že se nám podařilo vyválčit bod."

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branky: 4. Fulnek - 90.+1 Beneš. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Pečenka - Orel (video). ŽK: Ladra - Navrátil. Diváci: 1142.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Matějovský (90. Látal), Mareček, Fulnek - Ekpai (55. Stránský), Ladra (83. Donát), Skalák (55. Žitný). Trenér: Hoftych.

Olomouc: Trefil - Chvátal (46. Sláma), Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite (70. Šíp), Ventúra (60. Greššák) - Zifčák (46. Spáčil), Růsek (90.+5 Poulolo), Navrátil - Chytil. Trenér: Jílek.