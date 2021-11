Mladá Boleslav porazila poslední Zlín 3:1

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 27. kola extraligy na domácím ledě Zlín 3:1. Poslední Berani vyšli po dvou výhrách naprázdno, prosadili se až v samém závěru za stavu 0:3. Středočeši jsou čtvrtí se stejným bodovým ziskem, jakého dosáhla třetí Plzeň.

V první velké šanci se zjevil zlínský Flynn, který u Beranů hostuje právě z Mladé Boleslavi, ale z dobré pozice těsně minul branku střeženou Krošeljem. Na druhé straně byl nejblíže otevření skóre Kousal, jeho svižnou střelu však zastavila tyčka Kašíkovy branky. Právě Kousal měl ještě větší šanci 13 sekund po polovině první třetiny, ale trestné střílení po faulu na Najmana neproměnil.

Skóre se měnilo až o tři minuty později, když do branky doplachtilo Šidlíkovo nahození od modré čáry. Byla to opět čtvrtá formace Mladé Boleslavi, která zahrozila před Kašíkem, ale Bičevskis nedokázal zasunout puk pod ležícím brankářem Zlína. Výraznou střeleckou převahu korunovali domácí těsně po skončení své první přesilové hry, když to bylo opět nahození od modré čáry, které skončilo až v brance. Gól slavil Jánošík.

Ještě během druhé třetiny skončil zápas pro zlínského obránce Mamčicse po krosčeku do Bernadova obličeje. Pětiminutovou početní převahu domácí přetavili ve třetí gól 22 sekund před jejím koncem, když byl na konci pohledné kombinace úspěšný s bekhendovou střelou Najman.

Ve třetí třetině se sice hodně bruslilo, oba celky se snažily tlačit do zakončení, ale vyložené šance k vidění nebyly. Hosté se nevzdávali a čtyři minuty před koncem ještě zkusili odvolat brankáře. Za dvě minuty sklízeli ovoce po trefě Gazdy, ale na více už nedosáhli.

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Šidlík (Eberle, Bičevskis), 31. Jánošík (P. Kousal, Lunter), 40. O. Najman (P. Kousal, Pospíšil) - 59. Gazda (Zabusovs, P. Sedláček). Rozhodčí: Pešina, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2, navíc Mamčics (Zlín) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 689 (omezený počet).

Mladá Boleslav: Krošelj - Šidlík, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, D. Moravec - Pospíšil, Fořt, Lunter - P. Kousal, Najman, Kelemen - Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: Rulík a Patera.

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Hanousek, Žižka, Ferenc - O. Flynn, P. Sedláček, Kubiš - Köhler, Honejsek, Zabusovs - Michasjonok, Hejcman, Karafiát - A. Zbořil, Veselý, Fryšara. Trenéři: Jenáček.