Mladá Boleslav porazila Liberec 2:1 a vystřídala jej v čele soutěže

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 5. kole extraligy Liberec 2:1 a vystřídali svého dnešního soupeře v čele tabulky. Gólem a asistencí se na třetí výhře Středočechů v řadě podílel útočník David Šťastný. Liberec vyšel poprvé v sezoně bodově naprázdno a klesl na druhé místo průběžného pořadí.

Bílí Tygři v minulé sezoně dvakrát v Mladé Boleslavi vyhráli a i dnes byli v úvodu aktivnější. Ve čtvrté minutě mohl otevřít skóre Záborský, ale trefil jen tyč. Středočeši se výrazněji v útočném pásmu usadili až ve zkrácené početní výhodě, střelecky se ale prosadili až v klasické přesilovce v 18. minutě, kdy Šťastného střelu za záda brankáře Kváči pohotově dorazil Kotala.

Hned na začátku druhé třetiny hosté přežili kritické chvíle ve více než tříminutovém oslabení, 48 sekund hráli dokonce ve třech proti pěti. Při hře čtyři na čtyři se ve 28. minutě do slibné šance dostal domácí Fillman, Kváču v liberecké brance ale nepřekonal. Prostřední dvacetiminutovka byla výrazně poznamenaná vyloučeními, ani jeden z celkem sedmi trestů ale nebyl potrestaný gólem.

Ve třetí části Liberec ve snaze o vyrovnání v ofenzivě přidal. Ve 45. minutě střílel nebezpečně Filippi, Krošelj byl ale připravený. Vzápětí měl pojišťovací gól na hokejce domácí Dufek, po přečíslení dva na jednoho však netrefil odkrytou branku.

Ideální příležitost odskočit soupeři měli Bruslaři při čtyřminutovém vyloučení Faška-Rudáše, Severočeši i díky jistému Kváčovi dlouhé oslabení ubránili. V 55. minutě se do velké šance dostal Šťastný, ani on ale druhou branku domácích nepřidal.

Více než dvě minuty před koncem utkání se hosté rozhodli riskovat bez brankáře, místo vyrovnání ale podruhé inkasovali. Liberci se sice ještě podařilo duel zdramatizovat, když 29 sekund před vypršením hrací doby připravil Zachar o možné první čisté konto Krošelje, ale na vyrovnání nedosáhl.

Hlasy trenérů po zápase:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Byl to dobrý zápas z pohledu tempa, nasazení. Byl to boj a utkání mělo výbornou úroveň. Výborně chytali oba gólmani. Vytvořili jsme si více šancí, ale soupeřův brankář vše pochytal, proto rozhodovala jen jedna branka. Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce, i když jsme si to v závěru zkomplikovali. Za 60 minut jsme si ale výhru zasloužili."

Patrik Augusta (Liberec): "Utkání rozhodl jeden přesilovkový gól. Byli jsme nedisciplinovaní, devět vyloučení je strašně moc. Je to skoro jedna třetina ve čtyřech a i když naše oslabení zaslouží absolutorium a hráči to velice dobře odbránili, tak jeden gól rozhodl. Od začátku se trápíme s produktivitou a dnes to bylo vidět. Na jeden gól v posledních třiceti vteřinách se těžko vyhrává. Soupeř hrál velice dobře a o jeden gól byl lepší."