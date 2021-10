Mladá Boleslav porazila Hradec Králové 3:2, rozhodl Douděra

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili doma ve 13. kole první ligy Hradec Králové 3:2. Na vedoucí gól Samuela Dancáka odpověděl Jakub Rada, ale domácím vrátil do konce první půle vedení Ewerton. Hosté po změně stran vyrovnali zásluhou Adama Vlkanovy, jenže v 78. minutě rozhodl o výhře Středočechů David Douděra. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma vyhráli třetí z posledních čtyř kol. Naopak "Votroci", kteří hrají domácí ligové zápasy na mladoboleslavském stadionu, nebodovali po třech kolech.

Oba týmy ve středu postoupily do čtvrtfinále domácího poháru. Mladá Boleslav si poradila 2:0 s Plzní, zatímco Hradec Králové zvítězil v Ostravě 2:1. První poločas mnoho šancí nenabídl, přestože v něm padly tři branky.

V 29. minutě Ewerton přihrál do vápna nabíhajícímu Dancákovi, který přehodil vyběhnutého gólmana Fendricha. Slovenský záložník zaznamenal ve 33. utkání v české lize premiérovou trefu.

"Votroci" srovnali v 41. minutě, když Rada střelou z úhlu z přímého kopu na bližší tyč překvapil brankáře Šedu. Bývalý hráč Mladé Boleslavi se zapsal mezi střelce potřetí v této sezoně nejvyšší soutěže.

V závěru úvodního dějství se Ewerton probil do pokutového území a přízemní střelou vrátil domácím vedení. S pěti zásahy je nejlepším kanonýrem Středočechů v ligovém ročníku.

V 49. minutě Fendrich včasným vyběhnutím zastavil Douděrův únik. Neproměněná příležitost domácí o dvě minuty později mrzela o to víc, jelikož hostující kapitán Vlkanova po Harazimově přihrávce pohotovu ranou z šestnáctky srovnal.

Po hodině hry si královéhradecký gólman poradil s Karafiátovou dalekonosnou střelou. V 78. minutě ho ale překonal Douděra, jenž zužitkoval Dancákův centr. V závěru mohl vedení domácího celku navýšit střídající Fila, jenže na Fendricha nevyzrál.

Mladá Boleslav v lize s Hradcem Králové posedmé za sebou neprohrála a na vlastním stadionu v této sezoně nejvyšší soutěže získala 13 z celkových 17 bodů.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Hradec byl nepříjemný soupeř, což jsme věděli už po zhlédnutí jeho předchozích zápasů. Navíc nám chyběl Marek Matějovský, který je v trestu. Tentokrát byla naše hra založena na tom, abychom se do ničeho velkého nepouštěli. Přes střed hřiště jsme chtěli naši hru maximálně zjednodušit, snažili jsme se dostávat balony za hradeckou obranu, případně dobírat druhé balony a poté hrát kombinačně. V první půli to celkem nebylo špatné, dostali jsme se dvakrát do vedení. Věděli jsme, že Hradec bude nucený to víc otevřít. Přesto vyrovnal. Vypadalo to, že to může skončit i remízou, ale naštěstí se usmálo štěstí na nás. David Douděra dokázal svou druhou šanci v zápase proměnit. Dostal tam dobrý balon od Dancáka."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Domácí vstoupili do zápasu lépe než my. Byli motivovaní. Ze začátku bylo cítit, že toužili po našem skalpu. Začali agresivně, dobře presovali, hráli aktivně na naší rozehrávku. Dynamikou, důrazem a represinkem získávali poměrně dost druhých míčů. Těžko jsme se dostávali do konstruktivní rozehrávky. Na mé gusto jsme si až moc museli pomoc odkopem nebo snahou dostat to do volného prostoru. To se úplně nedařilo, domácí byli třicet minut lepší. Dostali jsme zbytečnou branku. Adam Vlkanova zbytečně přehrál situaci. Díky Jakubu Radovi se nám podařilo z trestného kopu vyrovnat. Vynikající myšlenka a provedení. Když se schylovalo k poločasové remíze, dostali jsme branku, která byla naprosto zbytečná. Dlouhý nákop se odrazil k Ewertonovi, na kterého jsme se speciálně připravovali. Tam se na mužstvo zlobím, že si to nepohlídalo. Podařilo se nám vyrovnat. V momentě, kdy už domácí nebyli nebezpeční a bylo to kdo s koho, tak jsme udělali chybu a z ojedinělé akce jsme inkasovali. V závěru jsme se pokusili otevřenou hrou vyrovnat, ale to už se nám nepodařilo."