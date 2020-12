Mladá Boleslav po sedmi výhrách prohrála, opět neuspěla v Liberci

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 5. kola hokejové extraligy doma Mladou Boleslav 3:2 a na svém ledě ji porazili potřiadvacáté za sebou. Bílí Tygři zastavili aktuální sérii sedmi výher Bruslařského klubu, který tak od 18. listopadu 2010 dál čeká na úspěch pod Ještědem. Severočeši po sérii pěti proher dokázali navázat na úterní vítězství nad Brnem a vyhráli podruhé za sebou.

Utkání začalo opatrně z obou stran a hra se odehrávala především ve středním pásmu. Do první vážnější šance se tlačil domácí Rachůnek, Krošelj byl ale na místě. Na druhé straně zase Kváču prověřil Šťastný. První přesilovku v utkání si zahrál Liberec a dokázal ji proměnit ve vedoucí gól: Filippiho střelu dorazil na Krošeljova záda důrazný Bulíř.

Mladá Boleslav ale odpověděla rovněž v přesilové hře, když Zbořilovu parádní přihrávku usměrnil do sítě Lunter. A za necelé dvě minuty už hosté vedli, nenápadnou střelou z otočky se prosadil Bičevskis. Vedení Středočechů mohl vzápětí ještě navýšit Najman, Kváča ho ale vychytal.

V úvodu druhé části si připsal výborný zákrok také Krošelj, který bleskovým přesunem sebral gól Filippimu. Bílí Tygři se ale vyrovnání dočkali hned vzápětí. Průžek nastřelil kotouč do skrumáže před brankou a odtud ho dorazil až za brankovou čáru Hrabík. Jeho gól ještě musel posvětit videorozhodčí.

Vyrovnávací trefa domácí nabudila a zanedlouho se radovali znovu. Birner ideálně našel z druhé vlny sjíždějícího obránce Havlína a ten nádhernou ranou překlopil vedení opět na stranu Libereckých. Rychlé vyrovnání měl na hokejce Flynn, Kváčovi však proti jeho střele pomohla pravá tyč. V závěru druhé části mohli udeřit znovu Severočeši, Filippi ale z ideální pozice mezi kruhy Krošelje nepřekonal.

Na začátku třetí třetiny měl po chybě domácích v rozehrávce obrovskou šanci Jääskeläinen, sám před Kváčou ale neuspěl. Na druhé straně byl v dobré pozici Pekař, jehož pokus jen těsně minul Krošeljovu branku. Mladoboleslavští poté zvýšili obrátky a v početní výhodě byl blízko vyrovnání Zohorna, Kváču ale ani nadvakrát nepřekonal.

I nadále byli hosté aktivnější a další velkou příležitost měl Šťastný, liberecký brankář ale znovu fantasticky zasáhnul. V samém závěru to ještě Bruslaři zkusili bez brankáře, domácí už však svou výhru uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Velice dobře jsme zápas začali. Úvodní minuty byly v naší režii a po zásluze jsme šli do vedení. Soupeř nám pak ale rovněž v přesilovce vyrovnal a hned vzápětí šel do vedení. To nás trochu srazilo zpátky, ve druhé třetině se nám ale podařilo vstřelit dvě branky a znovu strhnout vedení na naší stranu. To nakonec utkání rozhodlo."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Úvod utkání vyšel lépe domácím a po zásluze šli do vedení. Pak jsme ale převzali otěže zápasu my a utkání dvěma góly otočili. O výsledku zápasu ale rozhodla druhá třetina, kde jsme Liberci umožnili vrátit se zpátky do zápasu a skóre znovu otočit. Ve třetí třetině už se pak domácí uchýlili spíše k bránění svého náskoku, i přesto jsme měli několik hodně dobrých šancí. Bohužel jsme je ale nedokázali proměnit a Liberec si za velkou obětavost výhru zasloužil."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Bulíř (Filippi, Birner), 23. Hrabík (Průžek), 27. T. Havlín (Birner, Filippi) - 13. Lunter (A. Zbořil, Flynn), 15. Bičevskis (Bernad, Cienciala). Rozhodčí: Hodek, Kika - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:2, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Knot, Šmíd, T. Havlín, Rosandič, Kolmann, Derner - Lenc, Filippi, Birner - R. Pavlík, Bulíř, A. Musil - J. Vlach, P. Jelínek, T. Rachůnek - Pekař, Hrabík, Průžek. Trenér: P. Augusta.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Šidlík, Pláněk, Allen, Fillman, Bernad, od 41. navíc D. Moravec - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - J. Stránský, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.