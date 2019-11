Mladá Boleslav na ostravském ledě rozstřílela Vítkovice

Ostrava - Hokejisté Vítkovic utrpěli v předehrávce 23. kola extraligy na domácím ledě od Mladé Boleslavi debakl 3:7. Domácí sice po první části vedli gólem Tomáše Gumana, pak ale během 27 minut dostali sedm branek a na ostravském ledě potřetí během pěti dnů nebodovali. Středočeši naopak zvítězili popáté za sebou.

Pouhých jednadvacet hodin po středečním utkání se Spartou vstoupily Vítkovice do zápasu lépe a už v první minutě mohly vést, jenomže i nejlepší střelec Bukarts si zblízka vylámal zuby na Krošeljovi, který pohotovým skokem zabránil skoro jistému gólu.

Vyložených šancí v prvním dějství moc nebylo. Přesto v 18. minutě z rychlého výpadu skóroval vítkovický Guman, byť se hosté bouřili a protestovali proti ofsajdu na modré čáře. "Vítkovice nás mohly v první třetině potrestat víc, mohlo to být i 2:0, 3:0," řekl mladoboleslavský obránce Jiří Kurka.

Hosté se v Ostravě rozjížděli pozvolna, ve druhé části ale zrychlili hru a se situací na ledě se záhy změnilo i skóre. Dolejš ještě kryl příležitosti Zbořila a Vondrky, ale ve 28. minutě se z mezikruží trefil nad jeho vyrážečku Najman.

Bukarts byl navíc za protesty vyloučen na dvě minuty a do konce utkání a Mladá Boleslav v přesilovce zásluhou Klepišovy rány během 21 sekund otočila skóre. Středočeši měli nadále převahu a další šance; Stránský ze sóla Dolejše kličkou nepřelstil, Vondrka rozezněl tyč. "Dva slepené góly nám pomohly psychicky a soupeře to srazilo," řekl mladoboleslavský obránce Jiří Kurka.

Vítkovice se krátkodobě vzchopily v přesilovce pět na tři, kterou sice nevyužily, ale pokračující tlak zúročil už při hře pět na čtyři zblízka Kvasnička. Domácí ale hned v dalším střídání trestuhodně propadli ve středním pásmu a z přečíslení Skalický vrátil po 42 sekundách vedení opět hostům. Těsně před koncem druhé třetiny stihl orazítkovat tyč ještě Hrbas. "Až od druhé třetiny to začalo mít správné parametry z naší strany," pochvaloval si Kurka.

Hosté nepolevili a ve 46. minutě šli do dvoubrankového trháku zásluhou Kurky, který skóroval příklepem bez přípravy. Vzápětí měl Klepiš výhodu trestného střílení za faul ve vyložené šanci, ale Dolejše blafákem nepřekonal. Když v 50. minutě přidal ale v oslabení Kousal pátý gól, začalo se nést halou skandování "Petr ven" žádající si odvolání vítkovického kouče.

Vítkovice sice záhy snížily Zdráhalovou tečí, ale v pohodě hrající soupeř ihned kontroval zásluhou Zohorny a Šťastného. Vítkovičtí dohrávali před vylidněným hledištěm a podvanácté za sebou v normálním čase nezvítězili. "Musíme si pomoct sami. Hrajeme dobře určité pasáže, ale máme výpadky a to nás stojí body. Teď jedeme do Litvínova a věříme, že vyhrajeme," řekl vítkovický kapitán Jan Výtisk.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Dali jsme první branku a v první části jsme plnili, co jsme chtěli. V první třetině to bylo podařené. S tím, že klíčový okamžik byl gól na 1:1, po kterém jsme neudrželi emoce, a tam se ten zápas mohl rozhodnout. Naštěstí jsem srovnali na 2:2, ale soupeř znovu trestal. Branka na 2:4, pak už to bylo jen dohánění výsledku. Pak už to je situace, kdy každý s tím chce něco udělat, což nemůžu nikomu vyčíst. Soupeři tam pak padlo všechno. Výsledek je krutý, otevřeli jsme úplně obranu a nedrželi jsme systém. Koncovku jsme nezvládli."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Zaslouženě jsme prohrávali. Od druhé třetiny a po vyrovnání nám pomohlo, že jsme hned dostali přesilovku a okamžitě jsme dali gól na 2:1. Tam se lámal zápas. A pak podruhé, když jsme po vyrovnání Vítkovic na 2:2 okamžitě šli do vedení 3:2. To byla voda na náš mlýn. Ve třetí třetině už to bylo pro Vítkovice těžké, nám to tam napadalo a asi zaslouženě jsme vyhráli."