Mladá Boleslav může být novým lídrem extraligy

Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi se mohou po pátečním 35. extraligovém kole posunout na první místo tabulky. Na dosavadního lídra Spartu ztrácejí jen dva body, mají ale horší skóre než Pražané. Středočeši proto potřebují uspět v Pardubicích v základní hrací době a doufat, že Litvínov nepřenechá ani bod Pražanům. Liberec se utká s lepšícím se Brnem, Karlovy Vary mají proti Zlínu další pokus na ukončení série porážek, která narostla na šest zápasů.

Pardubice po osmizápasové vítězné šňůře prohrály tři zápasy ze čtyř, ale naposledy vyhráli Východočeši v Karlových Varech (5:4), kde zakončili sérii tří venkovních utkání. "Doufám, že nás vítězství nakopne k lepším výkonům, protože teď to máme takové střídavé nahoru dolů. Musíme se vrátit k tomu, co jsme dělali předtím a fungovalo to," řekl obránce Marek Ďaloga.

Mladoboleslavští mají v porovnání se Spartou horší skóre, ale zápas k dobru. "Je fajn, že se držíme nahoře, ale sezona je ještě dlouhá, zápasů spousta a nejdůležitější je pak stejně play off. A v něm je trochu jedno, z jaké pozice tam jdete," uvedl obránce Martin Pláněk.

Litvínov půjde do duelu s tradičním soupeřem s touhou odčinit porážku z ledu posledních Českých Budějovic (3:4). "Celý zápas jsme za soupeřem zaostávali v bruslení i osobních soubojích. Dotahovali jsme, ale hráli jsme profesorský hokej, se kterým jsme nemohli uspět," nezastíral trenér Vladimír Országh.

Sparta po třech zápasech, v nichž pouze jednou inkasovala, obdržela čtyři góly v Brně, kde se prvního startu dočkal brankář Alexander Salák. Pražané stále patří k nejlépe hrajícím týmům soutěže v arénách soupeřů, přestože venku prohráli z posledních čtyř zápasů třikrát. V Litvínově ale uspěli už šestkrát za sebou.

Liberec bodoval pětkrát v řadě, ale po čtyřech zápasech bez ztráty naposledy nečekaně klopýtl ve Zlíně. "Nebyli jsme produktivní v koncovce, šancí jsme si přitom vypracovali dost. Neodvezli jsme si vítězství kvůli naší neproduktivitě," vyzdvihl hlavní nedostatky trenér Patrik Augusta.

Kometa má za sebou šest zápasů, v nichž bodovala a jen jednou prohrála. "Zvedáme se nejen herně, ale i psychicky. Taková šňůra k tomu pomůže, máte lehčí nohy a jste lehčí i celkově. Bodovali jsme s předními týmy tabulky Plzní a Spartou a chceme navázat i v Liberci," řekl Jakub Klepiš, který dal v úterý Spartě dvě branky.

Karlovarští za posledních pět zápasů nezískali ani bod. Do utkání s Berany navíc půjdou už bez vypomáhajících útočníků Davida Kašeho a Jakuba Lauka, kteří byli povoláni na přípravu farmářských týmů AHL. "Dříve byla situace trochu jiná, možná jsme měli i více štěstí. Teď je to naopak, ale takový už je hokej, jednou se daří, jednou zase ne. My musíme makat dál a doufat, že se to přikloní i na naši stranu," uvedl útočník Tomáš Mikúš.

Zlín v úterý přerušil sérii tří porážek a na nájezdy zdolal Liberec. Do Karlových Varů proto tým pocestuje se zlepšenou náladou. "Takový výhra nad týmem s parádní formou nás hodně nakopla. Chceme v tom pokračovat i nadále, ale čeká nás velmi náročný víkend," poukázal obránce David Nosek nejen na páteční duel na západě Čech, ale i na nedělní na opačném konci republiky ve Vítkovicích.

Vítkovice rozehrály sérii tří domácích utkání porážkou s Olomoucí a proti Plzni se pokusí o rehabilitaci. Se Západočechy ale prohrály šest z posledních sedmi zápasů. "Pokračuje náročný program a stojí před námi další těžký soupeř. Chceme odčinit porážku s Olomoucí, ale to musíme jednoznačně zlepšit a zefektivnit koncovku," řekl kouč Miloš Holaň.

Čtvrtá Plzeň vyšla minule s Hradcem Králové po sedmi zápasech naprázdno. "Vítkovice mají nedávno vyměněného trenéra, nějaké změny v týmu, takže všichni budou makat, bruslit a dohrávat souboje, bude to rychlý hokej. My se podíváme na některé věci, co nám připraví trenéři, a jedeme zase dál," uvedl pro klubový web obránce Matěj Stříteský.

Olomouc v úterý uspěla sobě vlastním pojetím hry založeným na disciplíně a dobré organizaci a tímto směrem se chce vydat i v duelu proti nováčkovi. S Jihočechy oba předešlé zápasy vyhrála. "Věřím, že si do zápasu přeneseme atributy z utkání ve Vítkovicích, tedy nasazení, bojovnost, poctivost, a potvrdíme cenné body z venku na domácím ledě," řekl trenér Zdeněk Moták, jenž postrádá marody Olesze, Klimka a Strapáče.

Hokejisty Českých Budějovic povzbudily poslední dvě domácí výhry s plným bodovým ziskem. Snížili díky nim manko na předposlední Zlín na pět bodů. "V Olomouci se hraje obtížně. Hrají velmi poctivý hokej a my se na jejich hru musíme připravit," zdůraznil obránce René Vydarený.

Statistické údaje před pátečními zápasy 35. kola Tipsport extraligy: HC Olomouc (11.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 30 zápasů/16 bodů (10 branek + 6 asistencí) - Pavel Pýcha 30/23 (7+16). Statistiky brankářů: Branislav Konrád průměr 2,49 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,02 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,45 a 89,44 - Marek Čiliak 3,75 a 87,06, Jan Strmeň 2,88 a 89,31. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála pouze tři z posledních devíti zápasů a doma Hanáci prohráli pět z uplynulých sedmi duelů. - Nováček Motor bodoval v pěti z posledních šesti duelů, z toho čtyři vyhrál. - České Budějovice venku prohrály osmkrát za sebou a získaly jen dva body. - Útočník Matěj Toman z Českých Budějovic v pátek oslaví 20 narozeniny. HC Vítkovice Ridera (12.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 v prodl., 3:6. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 27 zápasů/20 bodů (14 branek + 6 asistencí) - Milan Gulaš 31/39 (11+28). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,37, 92,77 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,02 a 89,95 - Dominik Frodl 2,62 a 90,76, Dominik Pavlát 1,62, 94,87 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané po dvou výhrách podlehli doma Olomouci 1:2 a připsali si pátou porážku z posledních sedmi zápasů. - Vítkovice doma vyhrály jediný z uplynulých čtyř duelů. - Plzeň v úterý doma podlehla Hradci Králové 1:4 a nebodovala poprvé po sedmi zápasech, během kterých dosáhla na čtyři výhry. - Škoda venku třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Plzeň vyhrála šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Nicolas Werbik z Vítkovic může sehrát 100. zápas v extralize. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík si v pátek odpyká poslední díl ze šestizápasového disciplinárního trestu za seknutí čárového rozhodčího a v neděli proti Liberci se může vrátit do sestavy. HC Verva Litvínov (10.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Patrik Zdráhal 29/18 (8+10) - Michal Řepík 32/33 (17+16). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,30, 91,87 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,58 a 90,00, David Honzík 3,28 a 88,72 - Matěj Machovský 2,04, 92,23 a čtyřikrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,32 a 89,91, Alexander Salák 3,93 a 83,33. Zajímavosti: - Litvínov po sérii tří výher prohrál dva z posledních tří duelů. - Verva doma vyhrála dvakrát za sebou a prohrála tam jediný z posledních čtyř duelů. - Sparta bodovala čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrála. - Pražané venku vyhráli jediný z uplynulých čtyř zápasů, ale jen jednou z toho vyšli bodově naprázdno. - Sparta vyhrála v Litvínově šestkrát za sebou a ztratila jediný bod. Verva ji doma porazila naposledy 27. října 2017 (4:3). HC Energie Karlovy Vary (7.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 27/25 (6+19) - Antonín Honejsek 30/22 (6+16). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,88, 91,04 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Libor Kašík 3,12, 91,48 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,97 a 91,16. Zajímavosti: - Energie prohrála šestkrát za sebou a v posledních pěti utkáních nebodovala. - Karlovy Vary doma prohrály čtyřikrát za sebou a dosáhly na jediný bod. - Zlín vyhrál jen dvě z uplynulých devíti utkání a jen v jednom z nich bodoval naplno. - Karlovy Vary ve vzájemných zápasech vyhrály šestkrát za sebou a ztratily jen tři body. Berani naposledy uspěli 13. února 2019, kdy doma vyhráli 5:3. - Karlovarský kapitán Václav Skuhravý v sobotu oslaví 42. narozeniny, dalšímu útočníkovi Energie Martinu Kohoutovi bude v neděli 26 let. - Obránce Karlových Varů Martin Rohan může v neděli proti Olomouci sehrát 300. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (8.) - BK Mladá Boleslav (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 po sam. nájezdech, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Matěj Blümel 30/22 (12+10) - David Šťastný 30/33 (17+16). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,68 a 90,30, Milan Klouček 4,88 a 86,55 - Jan Růžička 2,15, 91,44 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,55 a 89,89. Zajímavosti: - Dynamo vyhrálo dva z posledních tří zápasů a prohrálo jen tři z uplynulých 13 duelů. - Pardubice doma bodovaly osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrály. - Mladá Boleslav vyhrála sedm z posledních devíti zápasů. - Bruslařský klub v minulém utkání venku 8. ledna prohrál v Ostravě s Vítkovicemi 1:3 a neuspěl mimo svůj poprvé po pěti vítězstvích. - Mladá Boleslav vyhrála ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou a ztratila jen dva body. Dynamo ji naposledy porazilo 26. ledna 2018, kdy vyhrálo doma 3:2. - Pardubický útočník Denis Kusý může nastoupit ke 100. utkání v extralize. - Útočník Jan Mandát z Pardubic má dočasně pozastavenou činnost kvůli pozitivnímu testu na zakázané látky při dopingové kontrole. Bílí Tygři Liberec (5.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 30/28 (8+20) - Peter Mueller 24/31 (15+16). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,02, 92,82 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,27, 90,00 a jednou udržel čisté konto - Karel Vejmelka 2,55, 92,07 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39. Zajímavosti: - Liberec bodoval pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. Prohrál pouze dva z posledních deseti duelů. - Bílí Tygři doma vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Kometa šestkrát za sebou bodovala a z toho pětkrát vyhrála. - Brňané venku třikrát za sebou vyhráli a neztratili ani bod. - Bílí Tygři doma porazili Kometu čtyřikrát za sebou. Brno v Liberci naposledy vyhrálo 4. dubna 2019 ve druhém semifinále (3:2 v prodloužení). - Útočník Radan Lenc z Liberce může sehrát 400. zápas v extralize. - Obránce Stanislav Svozil z Komety v neděli oslaví 18. narozeniny. - Útočník Michal Birner z Liberec si v pátek odpyká jednozápasový trest za faul na zlínského obránce Martina Novotného. Další program: Neděle 17. ledna - 36. kolo: 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov (vzájemný zápas v této sezoně: 4:2), HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (3:1), HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín (1:2), 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec (6:3), 17:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (2:6), Madeta Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice (2:3 v prodl.), 17:30 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha (4:2; ČT sport).