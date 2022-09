Mladá Boleslav i díky třem nahrávkám Lantošiho zdolala na úvod Spartu 4:2

Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou 4:2 nad pražskou Spartou. Domácí vedli už po 12 minutách 2:0, třemi nahrávkami přispěl k vítězství útočník Róbert Lantoši. Gól a asistenci zaznamenal v dresu Bruslařského klubu obránce Matěj Stříteský.

V Mladé Boleslavi se čekalo na úvodní gól sezony do páté minuty, kdy se dostal u levé tyčky k volnému puku Stříteský a dokázal jej uklidit do Kovářovy branky. Domácí vedení navýšili v 13. minutě, když slovenský nováček v domácí sestavě Lantoši vystřelil a odražený puk dostal do branky Šmerha, který do Boleslavi přišel před sezonou právě z týmu pražské Sparty.

Brankář Novotný si ve svém úvodním ostrém zápase v mladoboleslavské aréně sáhl na puk poprvé o minutu později, kdy hosté vyslali první střelu na branku v zápase. Po té druhé už se ale radovali ze snížení, když Tomáškovu přihrávku zpoza branky přetavil v gól Horák.

Hned zkraje druhé třetiny měla Boleslav dlouhou výhodu dvojnásobné přesilovky, ale její speciální formace se nakonec utopila v kombinaci. Další spolupráce už ale slavila úspěch: Fořt si vyměnil puk s Lunterem a od něj jej dostal nazpět v podstatě před prázdnou branku - 3:1. Sparta se ale na kontakt vrátila už za minutu, když si před Novotného vyjel Vitouch a bekhendem uklidil puk přesně pod horní tyčku.V závěru třetiny pak domácí ochránila od vyrovnání po Miklišově střele tyčka, na druhé straně vychytal Lintuniemiho Kovář.

Svižný hokej pokračoval i ve třetí části hry, ale po většinu času bez výraznějších šancí. Sparta byla nejblíže vyrovnání během dvou přesilovek, ale domácí těsný náskok udrželi. Čtyři a půl minuty před koncem navíc hosté v oslabení inkasovali. Spartě nepomohla ani trenérská výzva, při níž reklamovala Stránského hru vysokou holí několik sekund před vstřelením gólu.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Přijel soupeř, který je papírově velice silný, ale zhodnotím hlavně naši hru. Dobře jsme vstoupili do utkání a podařilo se nám dát gól. Celých šedesát minut jsme hráli podle plánu, který jsme si dali před zápasem, kluci to odbojovali. Navíc jsme si pomohli přesilovou hrou. I do obrany jsme hráli dobře, šli jsme si prostě za vítězstvím."

Pavel Patera (Sparta): "Do konce zápasu nás držel gólman a speciální formace na oslabení, které ubránily spoustu přesilovek domácích. Díky nim to bylo dlouho jen o gól, tihle hráči nám dávali šanci na úspěch. Boleslav nás přebruslila. Když prohráváme osobní souboje jeden na jednoho, tak nemůžeme uhrát vůbec nic."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Stříteský (Lantoši), 13. Šmerha (Lantoši, Stříteský), 25. Fořt (Lunter), 56. J. Stránský (Lantoši) - 14. R. Horák (Tomášek, E. Thorell), 26. M. Vitouch (Přibyl). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:0. Diváci:3347.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Šťastný, Lantoši, Šmerha - P. Kousal, O. Najman, Aberg - J. Stránský, Fořt, Lunter - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.

Sparta: Jakub Kovář - Krejčík, Graňák, Jurčina, Polášek, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Konečný, D. Simon - E. Thorell, R. Horák, Tomášek - D. Kaše, G. Thorell, Forman - Přibyl, M. Vitouch, Dvořáček. Trenér: Patera.