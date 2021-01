Mladá Boleslav dotáhla dvoubrankové manko a vyhrála v Pardubicích

Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v dohrávce 9. kola extraligy v Pardubicích 5:4 po samostatných nájezdech a připsali si venku páté vítězství v řadě. V dresu Bruslařského klubu zazářil útočník Oscar Flynn, který nejdříve v 59. minutě vyrovnal na 4:4 a v desáté sérii rozstřelu svým třetí úspěšným pokusem ze čtyř rozhodl. Dynamo po osmizápasové vítězné sérii podruhé za sebou prohrálo a útočník Matěj Blümel mu pomohl premiérový hattrickem v nejvyšší soutěži jen k bodu.

"Poněkud mi ten hattrick zhořkl. Mrzí mě, že jsme prohráli, nedá se ale nic dělat, i takové zápasy jsou. Za bod jsme rádi, přestože jsme vzhledem k vývoji utkání měli získat tři," uvedl dvacetiletý Blümel, který se dočkal třígólového představení ve svém 58. utkání v extralize.

Nástup do utkání se lépe povedl Pardubicím, které se dostaly do vedení již v sedmé minutě při hře čtyř proti čtyřem. Blümel ujel v páru s Mandátem a místo přihrávky zvolil střelu, jím vyslaný kotouč zamířil přesně nad lapačku brankáře Růžičky. Pavel Kousal na opačné straně mohl odpovědět, jeho teč Najmanova pasu minula na cíl, poté se do samostatného úniku dostal Robert Kousal, ten ale nepřelstil gólmana hostí.

Dynamo získalo dvoubrankový náskok po další povedené akci reprezentanta Blümela: dvacetiletý útočník využil vlažného střídání Středočechů a po Paulovičově nahrávce se trefil přesně na Růžičkovu lapačku. Domácí se snažili být aktivní směrem dopředu, v 17. minutě ujel všem Svačina, ale puk mezi betony brankáře Bruslařů neprocpal.

Východočechům se dařilo unikat do rychlých přečíslení, ve 23. minutě ujeli Svačina s Kusým proti jedinému obránci soupeře, ale neuspěli. A tak udeřila Mladá Boleslav: Bičevskisovu střelu od modré čáry jemně tečoval Pavel Kousal a snížil ztrátu hostí. Dynamo ale o 97 sekund později opět vedlo o dvě branky, Paulovič vyslal do úniku Poulíčka a ten - ač byl tísněn - dokázal překonat Růžičku.

Mladé Boleslavi se v Pardubicích dařilo umně tečovat kotouče letící na branku Dynama. Ve 31. minutě se to povedlo Šťastnému po Šidlíkově nahození a Bruslaři ztráceli už jen gól. Snižující trefa vlila hostům krev do žil, Kantor byl v jednom kole, Strnad po rychlé kombinaci střílel do poloprázdné branky, ale minul. Domácí kouč Král zareagoval na nepovedenou pasáž oddechovým časem a nápor hostí tím otupil.

Hned na začátku třetí části hry dokonal Blümel svůj první hattrick v extralize. Paulovičovu přesilovkovou střelu vyrazil Růžička právě k pardubickému mladíkovi a ten puk spěšně poslal do sítě. Hostující střídačka reklamovala postavení v brankovišti, trenérská výzva jí ale nevyšla. Jenže Středočeši záhy opět snížili, když využili početní výhodu, Ševcovu střelu za Kantora dorazil Šťastný.

Ve 47. minutě se do velké šance dostal Paulovič, v tísni ale neuspěl a své konto tří asistencí o gól nerozšířil. Mladá Boleslav mohla srovnat krok v početní výhodě, neuspěla však. Těsně po jejím skončení zajímavou střelou Kantora protáhl jeho bývalý spoluhráč Claireaux. V 50. minutě zaútočil na hattrick Šťastný, těsně před pardubickým brankovištěm ale v rychlém zakončení minul.

Bruslaři pak sice nepotrestali Válovo podrážení, ale i tak se dočkali vyrovnání. Pomohl jim poněkud kurióznější moment, kdy se brankář Kantor mylně domníval, že Flynn nahodí puk po mantinelu a předem pro něj vyjel, místo toho jej mladoboleslavský útočník překvapil a poslal kotouč napřímo do poloodkryté branky.

Pardubice měly možnost rozhodnout v prodloužení poté, co Pavel Kousal v rohu útočného pásma sevřel puk rukou a obdržel dvouminutový trest. Největší šanci v přesilovce měl Poulíček, ale nedokázal překonat Růžičku po Romanově stříleném pasu. Ve druhé polovině nastavení Mladá Boleslav zatlačila Dynamo do jeho obrany, po gólu volala Hrbasova střela v poslední minutě, ale těsně minula cíl.

Samostatné nájezdy dlouho nemohly odhalit vítěze, po devíti sériích byl jejich stav nerozhodný 3:3, v té desáté Flynn prostřelil Kantora mezi betony, na pardubické straně neuspěl Machala.

"Bylo to těžké utkání. V první třetině jsme předváděli strašný hokej, takhle hrát nemůžeme. Pak jsme pokračovali tak, jak bychom chtěli hrát. Nájezdy jsou o štěstí, my máme šikovného hráče, proto máme dva body a jsme rádi," prohlásil mladoboleslavský útočník David Šťastný.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Dnešní utkání se mi hodnotí těžce. Po celý zápas jsme tahali za kratší konec. Po první třetině jsme vedli, pak nás soupeř přebrusloval a dostával pod tlak. Přestože jsme vedli 4:2 a vypadalo to nadějně, tak jsme dostali smolný gól na 4:4. Za výkon jsme si ale možná ani ten jeden bod nezasloužili. Je super, že Matěj Blümel vstřelil hattrick a že má takovou formu. Nám zahrál jediný útok, v tomto se musíme do příštích utkání zlepšit."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Pardubice od příchodu Richarda Krále hrají výborně. My jsme až od druhé třetiny hráli naši hru a byli jsme lepší. Naše vyrovnání 4:4 jsem přesně neviděl, neboť už jsem začínal připravovat power play. V prodloužení jsme nejprve dobře ubránili oslabení a pak jsme byli lepší. V nájezdech věříme našim hráčům, Oscaru Flynnovi se dařily, bylo na něm vidět, jak moc si věří, i my jsme mu důvěřovali. Dva získané body jsou zasloužené."

Dohrávka 9. kola hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 4:5 po sam. nájezdech (2:0, 1:2, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Blümel (Mandát, J. Mikuš), 15. Blümel (Paulovič), 27. Poulíček (Paulovič), 41. Blümel (Paulovič, Nakládal) - 25. P. Kousal (Bičevskis), 31. D. Šťastný (Šidlík, Cienciala), 45. D. Šťastný (Ševc), 59. Flynn (Ševc, D. Šťastný), rozhodující sam. nájezdech Flynn. Rozhodčí: Pražák, Úlehla - Rampír, Špringl. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - Svačina, O. Roman, Kusý - Matýs, O. Rohlík, O. Machala. Trenér: R. Král.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Moravec, Šidlík, Fillmann - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Luntner - Alderson, Claireaux, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenér: R. Rulík a P. Patera.