Mladá Boleslav doma znovu vyhrála, porazila Kladno 4:0

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 7. extraligového kola Kladno 4:0. Bruslaři vyhráli i čtvrtý domácí zápas sezony, Rytíři naopak vyšli podruhé za sebou bodově naprázdno. Góly vítězů dali Pavel Kousal, Tomáš Fořt, Matyáš Kantner a Jan Stránský, jenž si připsal navrch i dvě asistence. První čisté konto v sezoně vychytal Filip Novotný.

Úvodní dějství bylo tak trochu hrou kočky s myší a Kladenští mohli být rádi, že po jeho skončení měli pouze jednobrankové manko. Domácí nápor otupil v šesté minutě faulem Stříteský, přesilovku hostů ale zkrátil Dotchinův prohřešek, byť se zdálo, že domácího hráče poslal místo něho nechtěně k zemi jeden z rozhodčích. Pouhé dvě sekundy před vypršením trestu kanadského beka otevřel skóre Kousal.

Nedlouho poté měli Bruslaři ideální možnost k navýšení náskoku, když hráli 45 sekund přesilovku pět na tři. Hosty však držel nad vodou výborně chytající Brízgala a když už byl v pokračující klasické přesilovce překonaný, zastoupila ho branková konstrukce, na níž zazvonil tečující Lunter. Brízgala si jen za první dvacetiminutovku připsal hned 19 úspěšných zásahů, jeho protějšek Novotný čtyři.

Ve 25. minutě mohlo být zčistajasna vyrovnáno, když Procházka obral v blízkosti domácí branky o kotouč Jeřábka, ale Novotný spoluhráčovu chybu napravil dobrým zákrokem. Před polovinou utkání dostal do ideálního prostoru nabito Fořt a nezaváhal - 2:0. Právě autor gólu pak ve 35. minutě ujel spolu s Lunterem v oslabení do přečíslení dvou na jednoho, oba se dostali do velkých šancí k zakončení, ale Brízgala si vysloužil potlesk kladenských fanoušků.

Přestože Kladenští pokračovali i ve třetím dějství ve zlepšeném výkonu, žádné ovoce jim to nepřineslo. A když se ve 45. minutě prosadil Kantner, bylo zřejmé, že s jeho gólem prakticky definitivně uhasly i jakékoliv naděje Rytířů na zvrat. V závěru vše potvrdil gólem do prázdné branky Stránský.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Kladno hrálo dobré zápasy a že nás čeká kvalitní soupeř. Do utkání jsme vstoupili s velkým respektem, ale s tím správným respektem. Pomohli jsme si přesilovou hrou, byli jsme v tlaku a jsme rádi, že jsme z toho mála, co Kladno mělo, za ty první dvě třetiny neinkasovali, protože tam bylo pořád nebezpečné kolem branky. Byl to výborný týmový výkon a my jsme si zasloužili vyhrát. Musím pochválit defenzívu a brankáře."

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): "Výsledek zní 4:0, soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Byl to vlastně první zápas v sezoně, kdy soupeř byl lepší, rychlejší a aktivnější. A to je tak všechno."

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. P. Kousal (Pýcha, J. Stránský), 29. Fořt (J. Stránský, Kotala), 45. Kantner (P. Kousal, Stříteský), 60. J. Stránský (Fořt). Rozhodčí: Pražák, Pilný - Frodl, Kajínek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 3233.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Jánošík, Štich - Aberg, Lantoši, Šťastný - J. Stránský, Fořt, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Kantner - Eberle, Bičevskis, Lunter. Trenér: Čihák.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Kehar, Cibulskis - Kubík, Plekanec, M. Procházka - Brodecki, Klepiš, Babka - Zikmund, Filip, M. Beran - O. Bláha, Indrák, Melka. Trenér: O. Vejvoda ml.